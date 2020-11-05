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На фоне антирекордов COVID-19 количество больничных выросло почти на половину

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. Фонд социального страхования Украины принял на оплату в октябре 396 тысяч больничных на сумму 1,2 млрд грн, это приблизительно на 130 тысяч или на 49% больше, чем за сентябрь. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ФССУ.

"В течение прошлого месяца работодатели подали в ФССУ заявления-расчеты на оплату более 396 тыс. листков нетрудоспособности своих работников. По оперативным данным, количество больничных листов, принятых Фондом в течение октября, превысило на около 130 тысяч листков соответствующий показателя за сентябрь 2020 года", - говорится в сообщении.

Так, общая сумма на оплату в октябре по больничным составляла 1,2 миллиарда гривен.

Финансирование пособий по временной нетрудоспособности осуществляется Фондом на основании полученного от страхователя (работодателя) заявления-расчета, от срока подачи которого зависит дата финансирования материального обеспечения, напомнили в Фонде.

Добавим, такая статистика Фонда соцстраха появилась на фоне стремительного роста заболеваемости COVID-19. Лишь последние три дня подряд Украина ставила антирекорды по приросту инфицированных коронавирусом - цифра приблизилась к 10 тыс. в сутки.

Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.

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