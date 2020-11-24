У НСЗУ пропонують збільшити тариф для надання паліативної допомоги в 3,6 раза

“НСЗУ пропонує збільшити тариф на надання стаціонарної паліативної допомоги в 3,6 раза. Тариф на надання мобільної паліативної допомоги - в 3 рази. За оцінкою Українського центру суспільних даних, паліативної допомоги у нашій країні потребують понад 320 тис. пацієнтів. Члени їхніх родин потребують супроводу та підтримки”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 1 квітня 2020 року послуга з надання паліативної допомоги увійшла до Програми медичних гарантій. і на сьогодні 485 медичних закладів уклали договори про надання паліативної допомоги з Національною службою здоров’я України. Найбільша кількість лікарень, які надають паліативну допомогу за контрактом з НСЗУ у Львівській області - 41.

“У стаціонарі надає допомогу 431 медичний заклад. Загалом, на сьогодні, ці заклади отримали від НСЗУ понад 216,8 млн грн. На надання мобільної паліативної допомоги з НСЗУ мають договори 203 заклади. НСЗУ їм виплатила понад 176 млн грн. Щоб отримати паліативну допомогу безоплатно, пацієнт має звернутися до свого сімейного або лікуючого лікаря. Він випише направлення на отримання мобільної чи стаціонарної допомоги”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що у програмі медичних гарантій-2021 до вимог мобільної паліативної медичної допомоги медичні експерти пропонують включити можливість повного або часткового забезпечення клінічним ентеральним харчуванням пацієнтів. Пропозиції також стосуються лікування гострого больового синдрому, кисневої підтримки, посилення складу фахівців мобільних паліативних бригад і стаціонарних відділень спеціально підготовленим молодшим медичним персоналом.

“Обсяг послуги у 2021 році так само включатиме комплекс медичних та психологічних послуг, відповідно до потреб пацієнта. НСЗУ не планує виділяти з цього комплексу окремі послуги та створювати на основі них окремі пакети паліативної допомоги. Тож заклади, які укладатимуть у 2021 році договір з НСЗУ за пакетом стаціонарної чи мобільної паліативної медичної допомоги, мають забезпечити весь комплекс медичної допомоги. Також у 2021 році НСЗУ пропонує збільшити тариф на надання стаціонарної паліативної допомоги в 3,6 раза. Тариф на надання мобільної паліативної допомоги - в 3 рази. Але цього вдасться досягти, якщо буде затверджено збільшення бюджету Програми медичних гарантій на 2021 рік до 225 млрд грн”, - повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, у червні МОЗ затвердило порядок надання паліативної допомоги.