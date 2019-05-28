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Программа реимбурсации в апреле принесла аптекам более 45 млн гривен

Программа реимбурсации в апреле принесла аптекам более 45 млн гривен

Киев  •  УНН

 • 13524 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) в рамках программы реимбурсации лекарств за апрель выплатила аптечным заведениям 45,3 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

“НСЗУ в апреле выплатила аптечным заведениям 45,3 млн грн по программе „Доступные лекарства“ в апреле. Лидерами по выплатам от Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) в апреле 2019 года стали Днепропетровская (5,16 млн грн), Львовская (4,42 млн грн) области и город Киев (4,3 млн грн)”, — говорится в сообщении.

Добавляется, что теперь информация о выплатах НСЗУ аптекам, которые участвуют в программе “Доступные лекарства”, стала открытой и доступна на сайте службы.

“Дешборд „Выплаты аптечным заведениям по договорам с НСЗУ“ содержит информацию о том, сколько денег пошло за электронным рецептом и пациентом и в каком именно аптечном учреждении, сколько всего уплачено средств аптечным заведениям Украины в соответствующий период и сколько выплат получили аптечные учреждения Украины в соответствии к типу собственности, места регистрации юридического лица. Информация дешборда обновляется несколько раз в месяц”, — сообщили в Минздраве.

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В частности, в пресс-службе сообщили, что по состоянию на 24 мая 992 аптечных учреждения-юридических лиц заключили договоры с НСЗУ об участии в правительственной программе реимбурсации “Доступные лекарства”.

Справка УНН: Реимбурсация (англ. Reimbursement — выплата компенсаций) — общепринятая в международной практике здравоохранения название процесса, с помощью которого система здравоохранения влияет на доступность лекарственных препаратов и медицинских услуг для населения.

Система реимбурсации является социально-экономической системой, целью которой является обеспечение доступности лекарственных препаратов и фармацевтической помощи в целом, субъектом которой является уполномоченные органы, осуществляющие компенсационные выплаты из определенных источников финансирования, объектом — определенные категории заболеваний и больных.

Как сообщал УНН, Министерство здравоохранения Украины предлагает изменить подход к назначению лекарств — таблетка вместо укола.

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