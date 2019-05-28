Програма реімбурсації у квітні принесла аптекам понад 45 мільйонів гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Національна служба здоров’я України (НСЗУ) у рамках програми реімбурсації ліків за квітень виплатила аптечним закладам 45,3 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу МОЗ.
"НСЗУ у квітні виплатила аптечним закладам 45,3 млн грн за програмою “Доступні ліки” у квітні. Лідерами за виплатами від Національної служби здоров’я України (НСЗУ) у квітні 2019 року стали Дніпропетровська (5,16 млн грн), Львівська (4,42 млн грн) області та місто Київ (4,3 млн грн)", - йдеться у повідомленні.
Додається, що тепер інформація про виплати НСЗУ аптекам, які беруть участь в програмі “Доступні ліки”, стала відкритою та доступна на сайті служби.
"Дешборд “Виплати аптечним закладам за договорами з НСЗУ” містить інформацію про те, скільки грошей пішли за е-рецептом і пацієнтом і до якого саме аптечного закладу, скільки всього сплачено коштів аптечним закладам України у відповідний період та скільки виплат отримали аптечні заклади України відповідно до типу власності, місця реєстрації юридичної особи. Інформація дешборду оновлюється кілька разів на місяць", - повідомили у МОЗ.
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Зокрема, у прес-службі повідомили, що станом на 24 травня 992 аптечних заклади-юридичні особи заключили договори з НСЗУ про участь в урядовій програмі реімбурсації “Доступні ліки”.
Довідка УНН: Реімбурсація (англ. reimbursement — виплата компенсацій) — загальноприйнята в міжнародній практиці охорони здоров'я назва процесу, за допомогою якого система охорони здоров'я впливає на доступність лікарських препаратів та медичних послуг для населення.
Система реімбурсації є соціально-економічною системою, метою якої є забезпечення доступності лікарських препаратів та фармацевтичної допомоги в цілому, суб'єктом якої є уповноважені органи, що здійснюють компенсаційні виплати з певних джерел фінансування, об'єктом — певні категорії захворювань та хворих.
Як повідомляв УНН, Міністерство охорони здоров'я України пропонує змінити підхід до призначення ліків - таблетка замість уколу.