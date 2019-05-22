Уряд дав старт трансформації екстреної меддопомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Уряд ухвалив рішення про початок трансформації системи екстреної медичної допомоги, що триватиме 5 років, починаючи зі змін у шести пілотних регіонах уже цього року. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабінету міністрів, передає УНН з посиланням на прес-службу МОЗу.
"Розпочинаємо перший етап трансформації екстреної медичної допомоги – Кабмін ухвалив концепцію розвитку екстреної медичної допомоги, направив кошти на пілотний проект у шести регіонах і затвердив закупівлю сучасних диспетчерських служб по усій країні", - зазначила прес-служба МОЗу.
Як вказали у відомстві, зміни відбудуться упродовж наступних п’яти років, а перший етап змін розпочнеться уже цього року у шести пілотних регіонах. На реалізацію змін у Держбюджеті передбачено 922,5 млн гривень.
У межах пілотного проекту передбачено закупівлі у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та Києві спеціалізованого санітарного транспорту, оснащення для навчально-тренувальних відділів центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (ЦЕМД). Також передбачена закупівля апаратно-програмного комплексу диспетчерських служб центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф по всій Україні.
Нагадаємо, в Україні з 2020 діятиме єдиний медичний простір.