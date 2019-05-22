Уряд дав старт трансформації екстреної меддопомоги

КИЇВ. 22 травня. УНН. Уряд ухвалив рішення про початок трансформації системи екстреної медичної допомоги, що триватиме 5 років, починаючи зі змін у шести пілотних регіонах уже цього року. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабінету міністрів, передає УНН з посиланням на прес-службу МОЗу.