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У МОЗ пообіцяли запустити наступного року єдиний медичний простір

У МОЗ пообіцяли запустити наступного року єдиний медичний простір

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. В Україні з 2020 діятиме єдиний медичний простір. Про це заявила прес-служба Міністерства охорони здоров'я, передає УНН.

"З 2020 року в країні діятиме єдиний медичний простір. Відомчі заклади, як Феофанія та заклади Національної академії медичних наук, почнуть також перехід на фінансування за принципом "гроші йдуть за пацієнтом" й стануть відкритими для всіх", - йдеться в повідомленні.

У МОЗ також зазначили, що у 2019 році міністерство презентує перший в історії України гарантований пакет медичних послуг, "який прийде на заміну псевдо-безкоштовній медицині".

В міністерстві пояснили, що гарантований пакет включає послуги первинної, спеціалізованої амбулаторної, стаціонарної медичної допомоги, а також екстрена, паліативна та реабілітаційна допомога.

"Це базовий набір життєво необхідних медичних послуг, які затверджуватиме восени 2019 Верховна Рада разом із Державним бюджетом на 2020 рік", - зазначили у МОЗ.

І щоб із 2020 року запрацювала програма медичних гарантій, необхідно, щоб восени 2019 року всі заклади спеціалізованої допомоги підписали договори з Національною службою здоров’я.

"Для цього вони повинні автономізуватися, комп’ютеризуватися та мати відповідне обладнання. Це все реалістичні завдання, які первинка успішно виконала. Тож це можливо й на рівні спеціалізованої допомоги", - зазначили у МОЗ.

Нагадаємо, з 1 квітня МОЗ припинило оплату медпослуг на "первинці" пацієнтам без декларацій.

Українські Національні Новини

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