В МОЗ пообещали запустить в следующем году единое медицинское пространство
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В Украине с 2020 будет действовать единое медицинское пространство. Об этом заявила пресс-служба Министерства охраны здоровья, передает УНН.
"С 2020 году в стране будет действовать единое медицинское пространство. Ведомственные учреждения, как Феофания и учреждения Национальной академии медицинских наук, начнут также переход на финансирование по принципу "деньги следуют за пациентом" и станут открытыми для всех", - говорится в сообщении.
В МОЗ также отметили, что в 2019 году министерство представит первый в истории Украины гарантированный пакет медицинских услуг, "который придет на замену псевдо-бесплатной медицине".
В министерстве пояснили, что гарантированный пакет включает услуги первичной, специализированной амбулаторной, стационарной медицинской помощи, а также экстренная, паллиативная и реабилитационная помощь.
"Это базовый набор жизненно необходимых медицинских услуг, который будет утверждать осенью 2019 года Верховная Рада вместе с Государственным бюджетом на 2020 год", - отметили в МОЗ.
И чтобы с 2020 заработала программа медицинских гарантий, необходимо, чтобы осенью 2019 года все учреждения специализированной помощи подписали договора с Национальной службой здоровья.
"Для этого они должны автономизироваться, компьютеризироваться и иметь соответствующее оборудование. Это все реалистичные задачи, первичка успешно выполнила. Поэтому это возможно и на уровне специализированной помощи", - отметили в МОЗ.
Напомним, с 1 апреля МОЗ прекратил оплату медуслуг на "первичке" пациентам без деклараций.