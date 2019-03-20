МОЗ припинить оплату медпослуг на "первинці" пацієнтам без декларацій з 1 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Міністерство охорони здоров'я з 1 квітня припинить фінансування послуг у закладах первинної ланки тим пацієнтам, які не уклали декларацію із своїм сімейним лікарем. Про це заявила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун журналістам перед початком засідання Кабінету міністрів, передає кореспондент УНН.
"Насправді є 75% українців, які підписали свої декларації, решта – вже час піти і підписати декларацію із своїм лікарем, якщо вам треба такі звичайні речі, як вакцинація, інші речі. З 1 квітня не буде оплати на "червоний список" (ті пацієнти, які не підписали декларацію із лікарем для отримання фінансування в 370 грн на рік – ред.) на рівні первинної допомоги", - зазначила Супрун.
За її словами, на сьогоднішній день 2/3 пацієнтів уже підписали декларацію із сімейним лікарем. Значна частина з тих, хто не підписав угоду із лікарем, – це ті, хто або не користується послугами державних медзакладів, або не проживає в Україні.
Додамо, національна кампанія "Лікар для кожної сім’ї", під час якої українці мали підписати декларацію з сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром, розпочалася 2 квітня 2018 року. Перед запуском кампанії у МОЗ заявляли: "Кінцевого терміну підписання декларацій немає. Обрати свого лікаря встигнуть усі".
Нагадаємо, договори з Національною службою здоров'я щодо надання безкоштовних медичних послуг населенню лікарями сімейної медицини на сьогоднішній день уклали 538 комунальних некомерційних медичних закладів, 47 приватних лікарень і 38 фізичних осіб-підприємців, які здійснюють медичну практику.
У результаті реформи первинної ланки медицини, сімейні лікарі в Україні отримують, в середньому, близько 11,5 тисячі гривень на місць, а деякі отримують по 16-18 тис. гривень на місяць і навіть більше.