МОЗ припинить оплату медпослуг на "первинці" пацієнтам без декларацій з 1 квітня

"Насправді є 75% українців, які підписали свої декларації, решта – вже час піти і підписати декларацію із своїм лікарем, якщо вам треба такі звичайні речі, як вакцинація, інші речі. З 1 квітня не буде оплати на "червоний список" (ті пацієнти, які не підписали декларацію із лікарем для отримання фінансування в 370 грн на рік – ред.) на рівні первинної допомоги", - зазначила Супрун.

За її словами, на сьогоднішній день 2/3 пацієнтів уже підписали декларацію із сімейним лікарем. Значна частина з тих, хто не підписав угоду із лікарем, – це ті, хто або не користується послугами державних медзакладів, або не проживає в Україні.

Додамо, національна кампанія "Лікар для кожної сім’ї", під час якої українці мали підписати декларацію з сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром, розпочалася 2 квітня 2018 року. Перед запуском кампанії у МОЗ заявляли: "Кінцевого терміну підписання декларацій немає. Обрати свого лікаря встигнуть усі".

Нагадаємо, договори з Національною службою здоров'я щодо надання безкоштовних медичних послуг населенню лікарями сімейної медицини на сьогоднішній день уклали 538 комунальних некомерційних медичних закладів, 47 приватних лікарень і 38 фізичних осіб-підприємців, які здійснюють медичну практику.

У результаті реформи первинної ланки медицини, сімейні лікарі в Україні отримують, в середньому, близько 11,5 тисячі гривень на місць, а деякі отримують по 16-18 тис. гривень на місяць і навіть більше.