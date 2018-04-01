Що зміниться для українців з 1 квітня: пенсії, сімейний лікар, призов

ukru
Ексклюзив
14:20 • 93046 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
13:52 • 90988 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 200534 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 151822 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 229059 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 180354 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 216952 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 220926 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 242580 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 134720 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
0.9 м/с
58 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

26 березня, 08:07 • 161599 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 109425 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 96509 перегляди
У Кремлі заявили, що уже нібито тиждень не бʼють по енергообʼєктах України

У Кремлі заявили, що уже нібито тиждень не бʼють по енергообʼєктах України

26 березня, 10:23 • 67088 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

11:09 • 49197 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

16:24 • 14752 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

14:20 • 93055 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 200549 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 229069 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 243440 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

13:05 • 44662 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

12:30 • 41213 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

11:09 • 49197 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 96509 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 109425 перегляди
Актуальне
Що зміниться для українців з 1 квітня: пенсії, сімейний лікар, призов

Що зміниться для українців з 1 квітня: пенсії, сімейний лікар, призов

Київ • УНН

 • 40063 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Другий місяць весни принесе українцям зміни у системі перерахунку пенсій, контролю якості харчових продуктів, а також дасть можливість обрати свого сімейного лікаря. Що ще зміниться в Україні у квітні, повідомляє УНН

Перерахунок пенсій

Перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів з 1 квітня проводитиметься автоматично.

Перерахунок стосується тих, хто після виходу на пенсію продовжував працювати, набував страховий стаж, але свого часу не звернувся або поки що не звернувся до органів Пенсійного фонду. Це - стандартний перерахунок, який проводився, починаючи з 1 січня 2004 року і був передбачений для працюючих пенсіонерів щодвароки. Відмінність у тому, що якщо раніше такий перерахунок здійснювався лише за заявою людини, то тепер проводитиметься автоматично, незалежно від того – звернеться людина чи ні.

Перерахунок стосуватиметься тих осіб, які станом на 1 березня 2018 року набули додаткового страхового стажу 24 місяці, або на цю дату пройшло не менше двох років після призначення чи попереднього перерахунку пенсії.

Доплати до пенсій військовим пенсіонерам

У квітні всі військові пенсіонери отримають доплати до пенсій за січень-березень. А вже з травня уряд розпочинає системну виплату вже підвищених військових пенсій.

Пенсійний фонд з другої половини березня розпочав виплати перерахованих пенсій військовослужбовцям. Пенсії будуть підвищуватись поетапно. На першому етапі, починаючи з 1 січня 2018 року, пенсії для військовослужбовців підвищаться в середньому на 1500 грн. З 1 січня 2019 року пенсії зростуть у середньому ще на 750 грн. І з 1 січня 2020 року – ще в середньому на 750 грн. Таким чином, за два роки військові пенсії зростуть приблизно удвічі. Зараз середня пенсія військових становить 2898,41 грн, повідомили в уряді.

Стягнення заборгованості із зарплат

З квітня в усіх регіонах України почнуть діяти спеціальні штаби та мобільні групи Державної виконавчої служби Мін’юсту, які зараз вже займаються стягненням аліментів з неплатників, а з квітня додатково сфокусуються на стягненні з підприємств-боржників заборгованостей із заробітної плати на користь громадян.

Обери свого сімейного лікаря

З 2 квітня розпочинається національна кампанія "Лікар для кожної сім’ї". Українці зможуть підписати декларацію з сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром.

Підписання декларації - це, фактично, форма заяви. З її допомогою українці повідомлятимуть, що обрали саме цього лікаря і цей заклад. Інформація про вибір лікаря міститиметься в електронній системі охорони здоров’я. 

Відтепер вибирати лікаря можна буде у будь-якому закладі первинної допомоги незалежно від місця проживання або прописки.

Кінцевого терміну підписання декларацій немає. Обрати свого лікаря встигнуть усі. Міністерство охорони здоров’я рекомендує не відкладати це на кінець року.

Весняний призов

З початку квітня і до кінця травня в Україні триватиме весняний призов на строкову військову службу. 

Згідно з рішення уряду, у квітні-травні до Збройних сил та інших військових формувань України для проходження строкової військової служби буде відправлено 15190 осіб. Із них до Збройних сил України - 8990 осіб, Державної спеціальної служби транспорту - 1000 осіб, Державної прикордонної служби - 1200 осіб, Національної гвардії України - 4000 осіб.

Газ для промисловості подорожчає

НАК "Нафтогаз України" підвищив квітневі ціни на газ для промислових споживачів. У порівнянні з цінами на березень 2018 року, у квітні ціни збільшено на 7,4-9,8%.

Завершення опалювального сезону

Опалення відключать за умови, якщо середньодобова температура повітря становитиме 8°С або вище протягом трьох днів поспіль. Це стосується як житлового сектору, так і бюджетних установ. 

Контроль якості харчових продуктів

З 4 квітня в Україні запрацює нова система контролю якості та безпечності харчових продуктів. Ідеться про набуття чинності відповідного закону.

Підприємства перевірятимуть залежно від ступеню ризику для життя і здоров'я людей (наприклад, у магазині, де продається запакована продукція тривалого зберігання, ризиків менше, ніж у магазині, де продається свіже м'ясо). Також, за новим законом, інспектори Держпродспоживслужби здійснюватимуть перевірки, згідно з актом перевірки. Цей документ міститиме вичерпну кількість питань для перевірки і буде публічним.

За порушення нового закону передбачені жорсткі санкції. Сума штрафу для юридичних осіб може досягати 70 тисяч гривень - залежно від скоєного правопорушення. У разі виявлення на виробництві факторів, що становлять небезпеку життю і здоров’ю людей, інспектор може ухвалити рішення про тимчасове припинення виробництва та/або обігу харчових продуктів та/або кормів.

Нові монети

Україна отримає нові монети номіналом в 1 та 2 гривні 27 квітня 2018 року, 5 та 10 гривень з'являться у обігу у 2019-2020 роках.

Заборона риболовлі

З квітня у водоймах по Україні забороняється вилов риби і раків на період весняно-літнього нересту.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЕкономіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.81
Brent
$73.38
Bitcoin
$86,684.60
S&P 500
$5,728.95
Газ TTF
$40.95
Золото
$3,050.99
Ethereum
$2,011.90