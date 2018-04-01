Що зміниться для українців з 1 квітня: пенсії, сімейний лікар, призов

Перерахунок пенсій

Перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів з 1 квітня проводитиметься автоматично.

Перерахунок стосується тих, хто після виходу на пенсію продовжував працювати, набував страховий стаж, але свого часу не звернувся або поки що не звернувся до органів Пенсійного фонду. Це - стандартний перерахунок, який проводився, починаючи з 1 січня 2004 року і був передбачений для працюючих пенсіонерів щодвароки. Відмінність у тому, що якщо раніше такий перерахунок здійснювався лише за заявою людини, то тепер проводитиметься автоматично, незалежно від того – звернеться людина чи ні.

Перерахунок стосуватиметься тих осіб, які станом на 1 березня 2018 року набули додаткового страхового стажу 24 місяці, або на цю дату пройшло не менше двох років після призначення чи попереднього перерахунку пенсії.

Доплати до пенсій військовим пенсіонерам

У квітні всі військові пенсіонери отримають доплати до пенсій за січень-березень. А вже з травня уряд розпочинає системну виплату вже підвищених військових пенсій.

Пенсійний фонд з другої половини березня розпочав виплати перерахованих пенсій військовослужбовцям. Пенсії будуть підвищуватись поетапно. На першому етапі, починаючи з 1 січня 2018 року, пенсії для військовослужбовців підвищаться в середньому на 1500 грн. З 1 січня 2019 року пенсії зростуть у середньому ще на 750 грн. І з 1 січня 2020 року – ще в середньому на 750 грн. Таким чином, за два роки військові пенсії зростуть приблизно удвічі. Зараз середня пенсія військових становить 2898,41 грн, повідомили в уряді.

Стягнення заборгованості із зарплат

З квітня в усіх регіонах України почнуть діяти спеціальні штаби та мобільні групи Державної виконавчої служби Мін’юсту, які зараз вже займаються стягненням аліментів з неплатників, а з квітня додатково сфокусуються на стягненні з підприємств-боржників заборгованостей із заробітної плати на користь громадян.

Обери свого сімейного лікаря

З 2 квітня розпочинається національна кампанія "Лікар для кожної сім’ї". Українці зможуть підписати декларацію з сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром.

Підписання декларації - це, фактично, форма заяви. З її допомогою українці повідомлятимуть, що обрали саме цього лікаря і цей заклад. Інформація про вибір лікаря міститиметься в електронній системі охорони здоров’я.

Відтепер вибирати лікаря можна буде у будь-якому закладі первинної допомоги незалежно від місця проживання або прописки.

Кінцевого терміну підписання декларацій немає. Обрати свого лікаря встигнуть усі. Міністерство охорони здоров’я рекомендує не відкладати це на кінець року.

Весняний призов

З початку квітня і до кінця травня в Україні триватиме весняний призов на строкову військову службу.

Згідно з рішення уряду, у квітні-травні до Збройних сил та інших військових формувань України для проходження строкової військової служби буде відправлено 15190 осіб. Із них до Збройних сил України - 8990 осіб, Державної спеціальної служби транспорту - 1000 осіб, Державної прикордонної служби - 1200 осіб, Національної гвардії України - 4000 осіб.

Газ для промисловості подорожчає

НАК "Нафтогаз України" підвищив квітневі ціни на газ для промислових споживачів. У порівнянні з цінами на березень 2018 року, у квітні ціни збільшено на 7,4-9,8%.

Завершення опалювального сезону

Опалення відключать за умови, якщо середньодобова температура повітря становитиме 8°С або вище протягом трьох днів поспіль. Це стосується як житлового сектору, так і бюджетних установ.

Контроль якості харчових продуктів

З 4 квітня в Україні запрацює нова система контролю якості та безпечності харчових продуктів. Ідеться про набуття чинності відповідного закону.

Підприємства перевірятимуть залежно від ступеню ризику для життя і здоров'я людей (наприклад, у магазині, де продається запакована продукція тривалого зберігання, ризиків менше, ніж у магазині, де продається свіже м'ясо). Також, за новим законом, інспектори Держпродспоживслужби здійснюватимуть перевірки, згідно з актом перевірки. Цей документ міститиме вичерпну кількість питань для перевірки і буде публічним.

За порушення нового закону передбачені жорсткі санкції. Сума штрафу для юридичних осіб може досягати 70 тисяч гривень - залежно від скоєного правопорушення. У разі виявлення на виробництві факторів, що становлять небезпеку життю і здоров’ю людей, інспектор може ухвалити рішення про тимчасове припинення виробництва та/або обігу харчових продуктів та/або кормів.

Нові монети

Україна отримає нові монети номіналом в 1 та 2 гривні 27 квітня 2018 року, 5 та 10 гривень з'являться у обігу у 2019-2020 роках.

Заборона риболовлі

З квітня у водоймах по Україні забороняється вилов риби і раків на період весняно-літнього нересту.