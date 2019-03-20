Минздрав прекратит оплату медуслуг на "первичке" пациентам без деклараций с 1 апреля

"На самом деле есть 75% украинцев, которые подписали свои декларации, остальные - пора пойти и подписать декларацию со своим врачом, если вам надо такие обычные вещи, как вакцинация, другие вещи. С 1 апреля не будет оплаты на "красный список" (те пациенты, которые не подписали декларацию с врачом для получения финансирования в 370 грн в год - ред.) на уровне первичной помощи", - отметила Супрун.

По ее словам, на сегодняшний день 2/3 пациентов уже подписали декларацию с семейным врачом. Значительная часть из тех, кто не подписал соглашение с врачом, - это те, кто либо не пользуется услугами государственных медучреждений, или не проживает в Украине.

Добавим, национальная кампания "Врач для каждой семьи", во время которой украинцы должны были подписать декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром, началась 2 апреля 2018 года. Перед запуском кампании в Минздраве заявляли: "Конечного срока подписания деклараций нет. Выбрать своего врача успеют все".

Напомним, договоры с Национальной службой здоровья о предоставлении бесплатных медицинских услуг населению врачами семейной медицины на сегодняшний день заключили 538 коммунальных некоммерческих медицинских учреждений, 47 частных больниц и 38 физических лиц-предпринимателей, осуществляющих медицинскую практику.

В результате реформы первичного звена медицины, семейные врачи в Украине получают в среднем около 11,5 тысячи гривен на мест, а некоторые получают по 16-18 тыс. гривен в месяц и даже больше.