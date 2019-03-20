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Минздрав прекратит оплату медуслуг на "первичке" пациентам без деклараций с 1 апреля

Киев • УНН

 • 21017 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Министерство здравоохранения с 1 апреля прекратит финансирование услуг в учреждениях первичного звена тем пациентам, которые не заключили декларацию со своим семейным врачом. Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун журналистам перед началом заседания Кабинета министров, передает корреспондент УНН.

Минздрав прекратит оплату медуслуг на "первичке" пациентам без деклараций с 1 апреля

"На самом деле есть 75% украинцев, которые подписали свои декларации, остальные - пора пойти и подписать декларацию со своим врачом, если вам надо такие обычные вещи, как вакцинация, другие вещи. С 1 апреля не будет оплаты на "красный список" (те пациенты, которые не подписали декларацию с врачом для получения финансирования в 370 грн в год - ред.) на уровне первичной помощи", - отметила Супрун.

По ее словам, на сегодняшний день 2/3 пациентов уже подписали декларацию с семейным врачом. Значительная часть из тех, кто не подписал соглашение с врачом, - это те, кто либо не пользуется услугами государственных медучреждений, или не проживает в Украине.

Добавим, национальная кампания "Врач для каждой семьи", во время которой украинцы должны были подписать декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром, началась 2 апреля 2018 года. Перед запуском кампании в Минздраве заявляли: "Конечного срока подписания деклараций нет. Выбрать своего врача успеют все".

Напомним, договоры с Национальной службой здоровья о предоставлении бесплатных медицинских услуг населению врачами семейной медицины на сегодняшний день заключили 538 коммунальных некоммерческих медицинских учреждений, 47 частных больниц и 38 физических лиц-предпринимателей, осуществляющих медицинскую практику.

В результате реформы первичного звена медицины, семейные врачи в Украине получают в среднем около 11,5 тысячи гривен на мест, а некоторые получают по 16-18 тыс. гривен в месяц и даже больше.

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