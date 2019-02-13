Гройсман назвав найбільші зарплати сімейних лікарів в Україні

"Ми підняли заробітну плату для лікарів і медсестер первинної ланки. До липня, до реформи, сімейний лікар отримував 5600 грн на місяць при наявності 1450 договорів клієнтів, зараз – 11 460 грн. Це реальні люди, реальні цифри. Більше декларацій – 16 тисяч. У нас є лікарі, які отримують 18 тис. і більше", - зазначив прем’єр.

За його словами, таким чином держава стимулює лікарів краще обслуговувати пацієнтів і, відповідно, заробляти більше.

При цьому він додав, що зарплати медсестер зросли з 3-4 до 6-8 тис. грн на місяць.

Нагадаємо, за словами в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, середня зарплата сімейних лікарів в Україні у 2019 році становить від 15 до 25 тисяч.