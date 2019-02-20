Безкоштовні медпослуги вже надають 47 приватних клінік і 38 ФОП-ів

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Договори з Національною службою здоров'я щодо надання безкоштовних медичних послуг населенню лікарями сімейної медицини на сьогоднішній день уклали 538 комунальних некомерційних медичних закладів, 47 приватних лікарень і 38 фізичних осіб-підприємців, які здійснюють медичну практику. Про це заявила голова Державної казначейської служби України Тетяна Слюз під час презентації публічного звіту, передає кореспондент УНН.

"Ми провели 623 договори – це ті договори, які були укладені Національною службою здоров'я із медичними закладами, з них 538 – комунальні некомерційні медичні заклади, 47 – приватні медичні заклади і 38 – це фізичні особи-підприємці, які здійснюють медичну практику", - зазначила Слюз.

За її словами, на фінансування медичних послуг за цими договорами через Національну службу здоров'я минулого року було спрямовано 3,5 млрд грн, які повністю були використані. Розмір медичної субвенції минулого року становив понад 61 млрд грн.

При цьому вона додала, що цього року медична субвенція скоротилась до 55 млрд грн, оскільки фінансування первинної медичної ланки буде здійснюватись Національною службою здоров'я.

Нагадаємо, згідно з текстом Державного бюджету на 2019 рік, загальний обсяг видатків на охорону здоров’я по зведеному бюджету становить 131,7 млрд грн, що на 15,3 млрд грн (на 13,1%) більше, ніж відповідні показники поточного року. Сюди увійшли видатки на реформу фінансування системи охорони здоров’я.

На реалізацію програми медичних гарантій для первинної медичної допомоги закладено 15,2 млрд грн, що на 2 млрд грн більше, ніж у 2018 році. На розвиток системи екстреної медичної допомоги виділено 1 млрд грн.

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