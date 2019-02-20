Бесплатные медуслуги уже предоставляют 47 частных клиник и 38 ФЛП

"Мы провели 623 договора - это те договоры, которые были заключены Национальной службой здоровья с медицинскими учреждениями, из них 538 - коммунальные некоммерческие медицинские учреждения, 47 - частные медицинские учреждения и 38 - это физические лица-предприниматели, которые осуществляют медицинскую практику", - отметила Слюз.

По ее словам, на финансирование медицинских услуг по этим договорам через Национальную службу здоровья прошлого года было направлено 3,5 млрд грн, которые полностью были использованы. Размер медицинской субвенции прошлого года составил более 61 млрд грн.

При этом она добавила, что в этом году медицинская субвенция сократилась до 55 млрд грн, поскольку финансирование первичного медицинского звена будет осуществляться Национальной службой здоровья.

Напомним, согласно тексту Государственного бюджета на 2019 год, общий объем расходов на здравоохранение по сводному бюджету составляет 131,7 млрд грн, что на 15,3 млрд грн (на 13,1%) больше, чем соответствующие показатели текущего года . Сюда вошли расходы на реформу финансирования системы здравоохранения.

На реализацию программы медицинских гарантий для первичной медицинской помощи заложено 15,2 млрд грн, что на 2 млрд грн больше, чем в 2018 году. На развитие системы экстренной медицинской помощи выделено 1 млрд грн.