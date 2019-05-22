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Правительство дало старт трансформации экстренной медпомощи

Правительство дало старт трансформации экстренной медпомощи

Киев  •  УНН

 • 20029 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. Правительство приняло решение о начале трансформации системы экстренной медицинской помощи, что продлится 5 лет, начиная с изменений в шести пилотных регионах уже в этом году. Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Начинаем первый этап трансформации экстренной медицинской помощи - Кабмин принял концепцию развития экстренной медицинской помощи, направил средства на пилотный проект в шести регионах и утвердил закупку современных диспетчерских служб по всей стране", - отметила пресс-служба Минздрава.

Как указали в ведомстве, изменения произойдут в течение следующих пяти лет, а первый этап изменений начнется уже в этом году в шести пилотных регионах. На реализацию изменений в Госбюджете предусмотрено 922,5 млн гривен.

В рамках пилотного проекта предусмотрены закупки в Винницкой, Донецкой, Одесской, Полтавской, Тернопольской областях и Киеве специализированного санитарного транспорта, оснащение для учебно-тренировочных отделов центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (ЦЭМП). Также предусмотрена закупка аппаратно-программного комплекса диспетчерских служб центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф по всей Украине.

Напомним, в Украине с 2020 года будет действовать единое медицинское пространство.

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