МОЗ запропонувало частіше призначати таблетки, ніж уколи
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Міністерство охорони здоров'я України пропонує змінити підхід до призначення ліків - таблетка замість уколу. Про це УНН повідомили у прес-службі відомства.
"Відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я, в Україні пріоритетним буде застосування неін’єкційних (пероральних) форм лікарських засобів. У всіх випадках, коли таблетка і укол мають рівнозначну дію, лікарі мають призначати саме таблетовані форми", - зауважили у МОЗ.
Такий проект наказу опублікували для громадського обговорення, додали у відомстві.
У МОЗ вказали на існування міфу, ніби уколи більш дієві, аніж пігулки, який поширений не лише в Україні. "Насправді у більшості випадків немає значення, в якій формі діюча речовина потрапить в організм. Лише в деяких рекомендовано саме ін’єкційну форму (невідкладні стани, знепритомнення пацієнта, введення інсуліну, тощо)", - наголосили у міністерстві.
Відомство пояснило, чому, якщо можливо, краще застосовувати не ін’єкції, для пацієнтів:
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- Найважливішим застосування цього підходу буде для дітей, адже введення препаратів шприцом з голкою має больовий й психологічний аспект. Часто діти після курсу ін’єкційного лікування починають панічно боятися лікарів і лікарень. Діти й дорослі не мусять терпіти біль, якщо можна обійтись без цього.
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- Традиційно ін’єкційні форми призначають для пацієнтів стаціонару, тож нерідко людина змушена знаходитися в лікарні, навіть коли немає потреби в цілодобовому нагляді лікарів. Більшість захворювань, при яких призначають уколи, можна лікувати вдома пігулками, знаходячись в комфортних для себе умовах.
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- Якщо лікар призначає вам ін’єкційні форми медичних препаратів - поцікавтеся, чи не можна замінити їх тим самим засобом, але в формі пігулки.
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Нагадаємо, у МОЗ порадили українцям зосередитися на профілактиці хвороб.