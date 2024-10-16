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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Профильный комитет ВР поддержал создание Министерства демографии и диаспоры - нардеп

Профильный комитет ВР поддержал создание Министерства демографии и диаспоры - нардеп

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 15:42  •  4431 просмотра

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Профильный комитет ВР одобрил законопроект о создании Министерства демографии и диаспоры Украины. Новое министерство будет заниматься вопросами украинцев за рубежом и их возвращением в Украину.

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал закон, который предусматривает создание Министерства демографии и диаспоры Украины, а также Фонда восстановления демографического потенциала Украины.

Об этом Суспільному рассказала нардеп, членкин комитета Евгения Кравчук, передает УНН.

Детали

Комитет поддержал как основной законопроект, но с учетом предложения альтернативного. То есть мы будем дорабатывать, и фактически это поддержка идеи президента Зеленского, создание отдельного министерства, которое будет заниматься украинцами, которые за рубежом, и которых мы хотим вернуть, то есть это как фактически министерство диаспоры

- заявила Кравчук

Она отметила, что депутаты ожидают и позицию правительства относительно нового создания министерства.

И мы ожидаем от правительства также позиции по созданию этого министерства, потому что это чрезвычайно важно. У нас 6 миллионов наших граждан, которые за рубежом, и очевидно, что МИД не может и не имеет возможности заниматься полноценно их делами

- добавила Кравчук.

Дополнение

В августе Президент Владимир Зеленский анонсировал создание новой институции заявив, что фактически это должно быть министерство украинского единства и противодействия российским влияниям на украинцев.

В июле в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, который, в частности, предусматривает в течение трех месяцев после его принятия и опубликования создание центрального органа исполнительной власти по вопросам демографии - Министерство демографии и диаспоры Украины, а также создание Фонда восстановления демографического потенциала Украины.

Указывается, что целью государственной демографической политики является создание условий для обеспечения устойчивого развития общества, воспроизводства населения, внедрение основ для изменения тенденций в сфере динамики численности и структуры населения, введение мер для поддержки украинцев за рубежом, помощи в возвращении в Украину, организации внутренней и внешней миграции.

Павел Башинский

Павел Башинский

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