Профильный комитет ВР поддержал создание Министерства демографии и диаспоры - нардеп

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал закон, который предусматривает создание Министерства демографии и диаспоры Украины, а также Фонда восстановления демографического потенциала Украины.

Об этом Суспільному рассказала нардеп, членкин комитета Евгения Кравчук, передает УНН.

Детали

Комитет поддержал как основной законопроект, но с учетом предложения альтернативного. То есть мы будем дорабатывать, и фактически это поддержка идеи президента Зеленского, создание отдельного министерства, которое будет заниматься украинцами, которые за рубежом, и которых мы хотим вернуть, то есть это как фактически министерство диаспоры

Она отметила, что депутаты ожидают и позицию правительства относительно нового создания министерства.

И мы ожидаем от правительства также позиции по созданию этого министерства, потому что это чрезвычайно важно. У нас 6 миллионов наших граждан, которые за рубежом, и очевидно, что МИД не может и не имеет возможности заниматься полноценно их делами