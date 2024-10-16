Профільний комітет ВР підтримав створення Міністерства демографії та діаспори - нардеп
Київ • УНН
Профільний комітет ВР схвалив законопроєкт про створення Міністерства демографії та діаспори України. Нове міністерство займатиметься питаннями українців за кордоном та їх поверненням в Україну.
Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав закон, який передбачає створення Міністерства демографії та діаспори України, а також Фонду відновлення демографічного потенціалу України.
Про це Суспільному розповіла нардеп, членкин комітету Євгенія Кравчук, передає УНН.
Деталі
Комітет підтримав як основний законопроект, але з урахуванням пропозиції альтернативного. Тобто ми будемо доопрацьовувати, і фактично це підтримка ідеї президента Зеленського, створення окремого міністерства, яке буде займатися українцями, які за кордоном, і яких ми хочемо повернути, тобто це як фактично міністерство діаспори
Вона зазначила, що депутати очікують і позицію уряду щодо нового створення міністерства.
І ми очікуємо від уряду також позиції щодо створення цього міністерства, бо це надзвичайно важливо. У нас 6 мільйонів наших громадян, які за кордоном, і очевидно, що МЗС не може і не має можливості займатися повноцінно їхніми справами
Доповнення
В серпні Президент Володимир Зеленський анонсував створення нової інституції заявивши, що фактично це має бути міністерство української єдності та протидії російським впливам на українців.
В липні у Верховні Раді був зареєстрований законопроєкт, який, зокрема, передбачає протягом трьох місяців після його прийняття та опублікування створення центрального органу виконавчої влади з питань демографії - Міністерство демографії та діаспори України, а також створення Фонду відновлення демографічного потенціалу України.
Вказується, що метою державної демографічної політики є створення умов для забезпечення сталого розвитку суспільства, відтворення населення, запровадження основ для зміни тенденцій у сфері динаміки чисельності і структури населення, запровадження заходів для підтримки українців за кордоном, допомоги у поверненні до України, організації внутрішньої і зовнішньої міграції.