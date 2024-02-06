Профильный Комитет поддержал отставку министра по делам ветеранов Лапутиной
Киев • УНН
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов одобрил отставку министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной.
Комитет ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов согласовал заявление об отставке от министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной.
Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Михаил Цимбалюк, передает УНН.
Комитет ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов согласовал на своем заседании заявление об отставке от министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной
Он отметил, что будущий министр должен показать системную работу, которая сочетает синергию взаимодействия всех министерств, органов местного самоуправления и самое важное - общественного сектора.
Дополнение
Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина подала в отставку.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что отставка Лапутиной с должности Министра по делам ветеранов - вопрос исключительно менеджмента.
Профильный Комитет поддержал отставку министра по делам ветеранов Лапутиной
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов одобрил отставку министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной.
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