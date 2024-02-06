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Профільний Комітет підтримав відставку міністра у справах ветеранів Лапутіної

Профільний Комітет підтримав відставку міністра у справах ветеранів Лапутіної

Київ • УНН

 • 21334 перегляди

Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів схвалив відставку міністра у справах ветеранів Юлії Лапутіної.

Комітет ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів погодив заяву про відставку від міністерки у справах ветеранів Юлії Лапутіної.

Про це повідомив перший заступник голови Комітету Михайло Цимбалюк, передає УНН.

Комітет ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів погодив на своєму засіданні заяву про відставку від міністерки у справах ветеранів Юлії Лапутіної

- написав Цимбалюк.

Він зазначив, що майбутній міністр має показати системну роботу, яка поєднує синергію взаємодії усіх міністерств, органів місцевого самоврядування та найважливіше - громадського сектору.

Доповнення

Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна подала у відставку.  

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що відставка Лапутіної з посади Міністра у справах ветеранів - питання виключно менеджменту. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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