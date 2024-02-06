Профільний Комітет підтримав відставку міністра у справах ветеранів Лапутіної
Київ • УНН
Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів схвалив відставку міністра у справах ветеранів Юлії Лапутіної.
Комітет ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів погодив заяву про відставку від міністерки у справах ветеранів Юлії Лапутіної.
Про це повідомив перший заступник голови Комітету Михайло Цимбалюк, передає УНН.
Комітет ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів погодив на своєму засіданні заяву про відставку від міністерки у справах ветеранів Юлії Лапутіної
Він зазначив, що майбутній міністр має показати системну роботу, яка поєднує синергію взаємодії усіх міністерств, органів місцевого самоврядування та найважливіше - громадського сектору.
Доповнення
Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна подала у відставку.
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що відставка Лапутіної з посади Міністра у справах ветеранів - питання виключно менеджменту.