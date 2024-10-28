Продовольственная безопасность: Кипер рассказал о планах аграриев на урожай в 2025 году
Киев • УНН
Одесская область планирует засеять 760 тыс. га озимых зерновых под урожай 2025 года. Сейчас уже засеяно 43,4% от плана, а озимый рапс превысил запланированные показатели на 50%.
Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер рассказал о планах аграриев под урожай 2025 года, передает УНН.
Детали
Кипер убежден, что посев сельскохозяйственных культур является основой продовольственной безопасности Одесской области.
"Аграрии Одесской области продолжают неутомимо работать, чтобы обеспечить стабильность агропромышленного комплекса и создать прочный фундамент для урожая 2025 года. Их усилия направлены на укрепление продовольственной безопасности не только региона, но и всей страны.
План под урожай 2025 года - 760 тыс. га озимых зерновых, в частности:
- 560 тыс. га озимой пшеницы;
- 200 тыс. га озимого ячменя;
- 100 тыс. га озимого рапса», - пишет Кипер.
Он также рассказал, что на сегодня аграрии уже посеяли 43,4% от плана озимых зерновых, среди которых:
- 290 тыс. га озимой пшеницы (51,8% от прогноза)
- 40 тыс. га озимого ячменя (20% от прогноза)
"Кроме того, озимый рапс уже посеян на площади 150 тыс. га, что составляет 150% от запланированного!
Эти показатели свидетельствуют о серьезном подходе сельхозпредприятий к развитию отрасли и готовности работать даже в сложных условиях. Наши аграрии - настоящие герои, которые закладывают основу стабильного будущего", - пишет Кипер.