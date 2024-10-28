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Продовольча безпека: Кіпер розповів про плани аграріїв на врожай у 2025 році

Київ • УНН

 • 25768 перегляди

Одеська область планує засіяти 760 тис. га озимих зернових під урожай 2025 року. Наразі вже засіяно 43,4% від плану, а озимий ріпак перевищив заплановані показники на 50%.

Продовольча безпека: Кіпер розповів про плани аграріїв на врожай у 2025 році

Очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер розповів про плани аграріїв під урожай 2025 року, передає УНН.

Деталі

Кіпер переконаний, що посів сільськогосподарських культур є основою продовольчої безпеки Одещини.

"Аграрії Одеської області продовжують невтомно працювати, аби забезпечити стабільність агропромислового комплексу та створити міцний фундамент для урожаю 2025 року. Їхні зусилля спрямовані на зміцнення продовольчої безпеки не лише регіону, а й усієї країни.

План під урожай 2025 року – 760 тис. га озимих зернових, зокрема:

  • 560 тис. га озимої пшениці;
  • 200 тис. га озимого ячменю;
  • 100 тис. га озимого ріпаку», - пише Кіпер.

Він також розповів, що на сьогодні аграрії вже посіяли 43,4% від плану озимих зернових, серед яких:

  • 290 тис. га озимої пшениці (51,8% від прогнозу)
  • 40 тис. га озимого ячменю(20% від прогнозу)

"Крім того, озимий ріпак уже посіяно на площі 150 тис. га, що становить 150% від запланованого!

Ці показники свідчать про серйозний підхід сільгосппідприємств до розвитку галузі та готовність працювати навіть в складних умовах. Наші аграрії – справжні герої, що закладають основу стабільного майбутнього", - пише Кіпер.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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