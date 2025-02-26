Продлили ли срок бронирования работников аграриев: министр объяснил

Срок бронирования работников аграрных предприятий продлен до 31 марта. Это позволит предприятиям, которые еще не подтвердили статус критически важного, завершить процедуру и обезопасить своих работников от мобилизации.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль, передает УНН.

Для бронирования работникам агропредприятий необходимо соответствовать трем критериям, два из которых обязательны - отметил Коваль.

Он рассказал, что начисленная средняя зарплата на предприятии за последний календарный квартал должна быть не менее 2,5 минимальной зарплаты, то есть 20 тыс. грн для частных предприятий, а также должно быть отсутствие задолженности по уплате всех налогов.

Министр пояснил, что третий критерий есть на выбор и определяется постановлением № 76 или отраслевыми критериями, утвержденными Минагрополитики. Он также напомнил, что бронирование военнообязанных осуществляется исключительно через портал «Дія».

Справочно

В Минагрополитики напомнили, что бронирование осуществляется в соответствии с Постановлением КМУ от 22.11.2024 № 1332, которое внесло изменения в Постановление КМУ от 27.01.2023 № 76. С 1 декабря 2024 года бронирование военнообязанных происходит только через портал «Дія». Бронирования, выданные Министерством экономики или через «Дію», остаются в силе до 28 февраля 2025 года.

Все критически важные предприятия должны подтвердить свой статус до 28 февраля 2025 года в соответствии с новыми критериями. Правительство сохранило восемь действующих критериев для определения предприятия критически важным. Отраслевые и региональные критерии теперь согласовываются Министерством обороны и Министерством экономики.

Обновленные отраслевые критерии утверждены приказом Минагрополитики от 10.12.2024 № 4282. Для частных предприятий установлены обязательные критерии: средняя зарплата на предприятии за последний квартал должна быть не менее 2,5 минимальной зарплаты (20 тыс. грн), заработная плата работника, которого бронируют, должна быть также не менее 20 тыс. грн, а также отсутствие задолженности по уплате налогов.

Ранее

СНБО поручил Кабмину усовершенствовать критерии определения критически важных предприятий для Сил обороны и ввести бронирование работников теплокомпаний, водоканалов и управлений бытовыми отходами.