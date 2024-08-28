Продажи игрушек LEGO выросли благодаря высокому спросу
Киев • УНН
Крупнейший производитель игрушек LEGO сообщил о росте прибыли на 16% в первом полугодии 2023 года. Продажи выросли на 13% до 31 млрд датских крон благодаря высокому спросу в Европе и США, несмотря на стагнацию мирового рынка игрушек.
Крупнейший в мире производитель игрушек Lego в среду объявил о росте прибыли в первом полугодии 2023 года на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Пишет УНН со ссылкой на France24 и Voice of America.
В первой половине 2024 года люди купили гораздо больше игрушек и других товаров от LEGO. По данным датского производителя игрушек, продажи стремительно выросли благодаря высокому спросу, особенно в Европе и США.
Компания Lego сообщила, что продажи с января по июнь выросли на 13% и составили 31 миллиард датских крон (4,65 миллиарда долларов).
Рост продаж Lego контрастирует со стагнацией мирового рынка игрушек и слабыми продажами таких конкурентов, как производитель кукол Барби Mattel и создатель линии игрушек My Little Pony, компания Hasbro, пишет Voice of America.
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По данным Lego, продажи игрушек датского производителя замедлились в Китае.
Но Китай остается главным рынком сбыта.
Мы продолжим развивать бренд Lego в Китае и открывать магазины. Потенциал есть
Справочно
Компания Lego основана в 1932 году в Дане. Известный конструктор начала выпускать в 1949 году.
Идея строительства различных конструкций из кирпичиков, не была новой, - в начале 1930-х такие игрушки делала британская компания Minibrix, но ее кубики располагались не сверху, а снизу кирпичиков.
Первые кубики LEGO были нескольких видов: кирпичи 2x2, 2x4, окна с основой 2x2, 2x3 и 2x4, а также двери с основой 2x4. Первые четыре комплекта кирпичей имели следующие названия:
700/1, 700/2, 700/3 і 700/4.
Производство 700/x продолжалось до середины 1960-х.
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