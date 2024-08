Крупнейший в мире производитель игрушек Lego в среду объявил о росте прибыли в первом полугодии 2023 года на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Пишет УНН со ссылкой на France24 и Voice of America.

В первой половине 2024 года люди купили гораздо больше игрушек и других товаров от LEGO. По данным датского производителя игрушек, продажи стремительно выросли благодаря высокому спросу, особенно в Европе и США.

Компания Lego сообщила, что продажи с января по июнь выросли на 13% и составили 31 миллиард датских крон (4,65 миллиарда долларов).

Рост продаж Lego контрастирует со стагнацией мирового рынка игрушек и слабыми продажами таких конкурентов, как производитель кукол Барби Mattel и создатель линии игрушек My Little Pony, компания Hasbro, пишет Voice of America.

Найдорожча іграшка у світі: фігурку із "Зоряних воєн" продали за рекордні 525 тисяч доларів

По данным Lego, продажи игрушек датского производителя замедлились в Китае.

Но Китай остается главным рынком сбыта.

Мы продолжим развивать бренд Lego в Китае и открывать магазины. Потенциал есть - сообщил AFP генеральный директор компании Нильс Кристиансен.

Справочно

Компания Lego основана в 1932 году в Дане. Известный конструктор начала выпускать в 1949 году.

Идея строительства различных конструкций из кирпичиков, не была новой, - в начале 1930-х такие игрушки делала британская компания Minibrix, но ее кубики располагались не сверху, а снизу кирпичиков.

Первые кубики LEGO были нескольких видов: кирпичи 2x2, 2x4, окна с основой 2x2, 2x3 и 2x4, а также двери с основой 2x4. Первые четыре комплекта кирпичей имели следующие названия:

700/1, 700/2, 700/3 і 700/4.

Производство 700/x продолжалось до середины 1960-х.

Голландець побудував бізнес та забезпечує рф-споживачів західними товарами, зокрема Nike та Lego, які залишили росію