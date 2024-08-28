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Продажі іграшок LEGO зросли завдяки високому попиту

Продажі іграшок LEGO зросли завдяки високому попиту

Київ • УНН

 • 13720 перегляди

Найбільший виробник іграшок LEGO повідомив про зростання прибутку на 16% у першому півріччі 2023 року. Продажі зросли на 13% до 31 млрд данських крон завдяки високому попиту в Європі та США, незважаючи на стагнацію світового ринку іграшок.

Найбільший у світі виробник іграшок Lego в середу оголосив про зростання прибутку в першому півріччі 2023 року на 16% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Пише УНН із посиланням на France24 та Voice of America.

У першій половині 2024 року люди купили набагато більше іграшок та інших товарів від LEGO. За даними данського виробника іграшок, продажі стрімко зросли завдяки високому попиту, особливо в Європі та США.

Компанія Lego повідомила, що продажі з січня по червень зросли на 13% і склали 31 мільярд данських крон (4,65 мільярда доларів).

Зростання продажів Lego контрастує зі стагнацією світового ринку іграшок та слабкими продажами таких конкурентів, як виробник ляльок Барбі Mattel та творець лінії іграшок My Little Pony, компанія Hasbro, пише Voice of America.

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За даними Lego, продажі іграшок данського виробника сповільнилися в Китаї.

Але Китай залишається основним ринком збуту.

Ми продовжимо розвивати бренд Lego в Китаї та відкривати магазини. Потенціал є

- повідомив AFP генеральний директор компанії Нільс Крістіансен.

Довідково

Компанія Lego заснована 1932 року в Дані. Відомий конструктор почала випускати у 1949 році.

Ідея будівництва різних конструкцій із цеглинок, не була новою, - на початку 1930-х такі іграшки робила британська компанія Minibrix, але її кубики розташовувалися не зверху, а знизу цеглинок.

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Перші кубики LEGO були декількох видів: цеглини 2x2, 2x4, вікна з основою 2x2, 2x3 і 2x4, а також двері з основою 2x4. Перші чотири комплекти цегли мали наступні назви:

 700/1, 700/2, 700/3 і 700/4.

Виробництво 700/x продовжувалося до середини 1960-х.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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