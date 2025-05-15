На сході Дніпропетровщини активізувалися ворожі БпЛА: можлива робота ППО
Київ • УНН
На сході Дніпропетровської області зафіксовано активність розвідувальних БпЛА. Повітряні сили попереджають про можливу роботу ППО та закликають до укриттів у разі тривоги.
На сході Дніпропетровщини спостерігається активність ворожих розвідувальних БпЛА, можлива робота ППО, передає УНН із посиланням на Повітряні сили.
Спостерігається активність ворожих розвідувальних БпЛА на сході Дніпропетровщини. Можлива робота ППО
У Повітряних силах закликали жителів Дніпропетровщини у разі оголошення тривоги прямувати в укриття.
рф обстріляла Дніпропетровщину з РСЗВ: пошкоджено будинки, магазини, авто15.05.25, 08:14 • 7048 переглядiв