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Рютте: є "обережний оптимізм" на тлі потенційних переговорів України та рф, але все залежить від москви
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Рютте: є "обережний оптимізм" на тлі потенційних переговорів України та рф, але все залежить від москви

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рф обстріляла Дніпропетровщину з РСЗВ: пошкоджено будинки, магазини, авто

Київ • УНН

 • 2134 перегляди

Ввечері 14 травня російська армія обстріляла Межівську громаду з РСЗВ, пошкодивши будинки культури, приватні будинки, магазини та авто. Також ворог атакував Нікопольщину БпЛА та артилерією.

рф обстріляла Дніпропетровщину з РСЗВ: пошкоджено будинки, магазини, авто

Ввечері у середу, 14 травня, російська армія обстріляла з РСЗВ Межівську громаду Синельниківського району Дніпропетровської області. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, інформує УНН.

Деталі

За його словами, вночі країна-агресорка поцілила по громаді безпілотником.

Частково зруйнований будинок культури. Пожежу, що там виникла, рятувальники загасили. Пошкоджені з десяток приватних будинків, магазини, авто

- розповів Лисак.

Він також повідомив, що БпЛА та артилерію агресор бив по Нікопольщині.

"Атакував ввечері та вранці. Тероризував Нікополь, Марганецьку та Мирівську громади. Понівечені багатоповерхівка і дитсадок", - зазначив голова Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо

В низці обласних ценртів України у четвер, 15 травня, пролунали вибухи. Так, начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що впродовж минулої доби окупанти завдали 500 ударів по 10 населених пунктах області.

Припинення вогню стане шляхом для проговорення інших елементів закінчення війни - Зеленський13.05.25, 17:54 • 3176 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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