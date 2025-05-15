рф обстріляла Дніпропетровщину з РСЗВ: пошкоджено будинки, магазини, авто

Ввечері у середу, 14 травня, російська армія обстріляла з РСЗВ Межівську громаду Синельниківського району Дніпропетровської області. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, інформує УНН.

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За його словами, вночі країна-агресорка поцілила по громаді безпілотником.

Частково зруйнований будинок культури. Пожежу, що там виникла, рятувальники загасили. Пошкоджені з десяток приватних будинків, магазини, авто - розповів Лисак.

Він також повідомив, що БпЛА та артилерію агресор бив по Нікопольщині.

"Атакував ввечері та вранці. Тероризував Нікополь, Марганецьку та Мирівську громади. Понівечені багатоповерхівка і дитсадок", - зазначив голова Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо

В низці обласних ценртів України у четвер, 15 травня, пролунали вибухи. Так, начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що впродовж минулої доби окупанти завдали 500 ударів по 10 населених пунктах області.

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