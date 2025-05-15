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рф обстреляла Днепропетровщину из РСЗО: повреждены дома, магазины, авто

Киев • УНН

 • 698 просмотра

Вечером 14 мая российская армия обстреляла Межевскую громаду из РСЗО, повредив дома культуры, частные дома, магазины и авто. Также враг атаковал Никопольщину БпЛА и артиллерией.

рф обстреляла Днепропетровщину из РСЗО: повреждены дома, магазины, авто

Вечером в среду, 14 мая, российская армия обстреляла из РСЗО Межевскую громаду Синельниковского района Днепропетровской области. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Сергей Лысак, информирует УНН.

Детали

По его словам, ночью страна-агрессор попала по громаде беспилотником.

Частично разрушен дом культуры. Пожар, возникший там, спасатели потушили. Повреждены с десяток частных домов, магазины, авто

- рассказал Лысак.

Он также сообщил, что БПЛА и артиллерию агрессор бил по Никопольщине.

"Атаковал вечером и утром. Терроризировал Никополь, Марганецкую и Мировскую громады. Изуродованы многоэтажка и детсад", - отметил глава Днепропетровской ОВА.

Напомним

В ряде областных центров Украины в четверг, 15 мая, прозвучали взрывы. Так, начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что за прошедшие сутки оккупанты нанесли 500 ударов по 10 населенным пунктам области.

Прекращение огня станет путем для обсуждения других элементов окончания войны - Зеленский13.05.25, 17:54 • 3160 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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