рф обстреляла Днепропетровщину из РСЗО: повреждены дома, магазины, авто
Киев • УНН
Вечером 14 мая российская армия обстреляла Межевскую громаду из РСЗО, повредив дома культуры, частные дома, магазины и авто. Также враг атаковал Никопольщину БпЛА и артиллерией.
Вечером в среду, 14 мая, российская армия обстреляла из РСЗО Межевскую громаду Синельниковского района Днепропетровской области. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Сергей Лысак, информирует УНН.
Детали
По его словам, ночью страна-агрессор попала по громаде беспилотником.
Частично разрушен дом культуры. Пожар, возникший там, спасатели потушили. Повреждены с десяток частных домов, магазины, авто
Он также сообщил, что БПЛА и артиллерию агрессор бил по Никопольщине.
"Атаковал вечером и утром. Терроризировал Никополь, Марганецкую и Мировскую громады. Изуродованы многоэтажка и детсад", - отметил глава Днепропетровской ОВА.
Напомним
В ряде областных центров Украины в четверг, 15 мая, прозвучали взрывы. Так, начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что за прошедшие сутки оккупанты нанесли 500 ударов по 10 населенным пунктам области.
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