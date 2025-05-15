рф обстреляла Днепропетровщину из РСЗО: повреждены дома, магазины, авто

Вечером в среду, 14 мая, российская армия обстреляла из РСЗО Межевскую громаду Синельниковского района Днепропетровской области. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Сергей Лысак, информирует УНН.

Детали

По его словам, ночью страна-агрессор попала по громаде беспилотником.

Частично разрушен дом культуры. Пожар, возникший там, спасатели потушили. Повреждены с десяток частных домов, магазины, авто - рассказал Лысак.

Он также сообщил, что БПЛА и артиллерию агрессор бил по Никопольщине.

"Атаковал вечером и утром. Терроризировал Никополь, Марганецкую и Мировскую громады. Изуродованы многоэтажка и детсад", - отметил глава Днепропетровской ОВА.

Напомним

В ряде областных центров Украины в четверг, 15 мая, прозвучали взрывы. Так, начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что за прошедшие сутки оккупанты нанесли 500 ударов по 10 населенным пунктам области.

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