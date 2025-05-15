На востоке Днепропетровщины активизировались вражеские БПЛА: возможна работа ПВО
Киев • УНН
На востоке Днепропетровской области зафиксирована активность разведывательных БПЛА. Воздушные силы предупреждают о возможной работе ПВО и призывают к укрытиям в случае тревоги.
На востоке Днепропетровской области наблюдается активность вражеских разведывательных БПЛА, возможна работа ПВО, передает УНН со ссылкой на Воздушные силы.
Наблюдается активность вражеских разведывательных БПЛА на востоке Днепропетровской области. Возможна работа ПВО
В Воздушных силах призвали жителей Днепропетровской области в случае объявления тревоги направляться в укрытие.
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