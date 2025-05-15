На востоке Днепропетровщины активизировались вражеские БПЛА: возможна работа ПВО

На востоке Днепропетровской области наблюдается активность вражеских разведывательных БПЛА, возможна работа ПВО, передает УНН со ссылкой на Воздушные силы.

Наблюдается активность вражеских разведывательных БПЛА на востоке Днепропетровской области. Возможна работа ПВО - говорится в сообщении.

В Воздушных силах призвали жителей Днепропетровской области в случае объявления тревоги направляться в укрытие.

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