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США-Украина-Турция и россия-Украина-Турция: завтра в Стамбуле в повестке дня трехсторонние переговоры - СМИ
19:31 • 652 просмотра

США-Украина-Турция и россия-Украина-Турция: завтра в Стамбуле в повестке дня трехсторонние переговоры - СМИ

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На востоке Днепропетровщины активизировались вражеские БПЛА: возможна работа ПВО

Киев • УНН

 • 660 просмотра

На востоке Днепропетровской области зафиксирована активность разведывательных БПЛА. Воздушные силы предупреждают о возможной работе ПВО и призывают к укрытиям в случае тревоги.

На востоке Днепропетровщины активизировались вражеские БПЛА: возможна работа ПВО

На востоке Днепропетровской области наблюдается активность вражеских разведывательных БПЛА, возможна работа ПВО, передает УНН со ссылкой на Воздушные силы.

Наблюдается активность вражеских разведывательных БПЛА на востоке Днепропетровской области. Возможна работа ПВО 

- говорится в сообщении.

В Воздушных силах призвали жителей Днепропетровской области в случае объявления тревоги направляться в укрытие.

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