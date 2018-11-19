Продана вызвали на допрос в САП как подозреваемого - Холодницкий

"Вызов был направлен на завтра (20 ноября - ред.) на 10:00 уже как подозреваемому. Мы ожидаем, что господин Продан появится", - сказал Холодницкий.

В САП надеются получить "по крайней мере, подтверждение того, в каком медицинском учреждении он находится".

"Название заведения - это не нарушение медицинской тайны. Мы не спрашиваем сейчас диагноз. Хотя если надо будет для следствия, то и это будем делать в рамках, предусмотренных УПК", - подчеркнул Холодницкий.

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Кроме того, руководитель САП также отметил, что следствие готово выслушать как позицию защиты, так и самого подозреваемого. Однако, подчеркнул он, это надо делать в пределах КПК, а не через страницу Facebook.

Напомним, САП составила сообщение о подозрении бывшему и.о. председателя ГФС Мирославу Продану в незаконном обогащении.

В частности, его подозревают в том, что он, будучи еще заместителем председателя ГФС, приобрел в собственность более 89 млн грн, за которые приобрел две квартиры в элитной столичной новостройке стоимостью 6,7 млн грн; два дома в Турции стоимостью 78 млн грн; три автомобиля представительского класса, общей стоимостью 3,4 млн грн.

Также САП уже в третий раз вызвала Продана на допрос, поскольку предыдущие разы - 8 и 15 ноября - он не появился.

Пограничники подтвердили УНН информацию о том, что Продан еще 5 ноября пересек границу с Молдовой без нарушений закона.