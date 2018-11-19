Продана викликали на допит у САП як підозрюваного - Холодницький
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура викликала на допит на 10:00 20 листопада колишнього в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана як підозрюваного. Про це сказав заступник Генерального прокурора – керівник САП Назар Холодницький, передає кореспондент УНН.
“Виклик був направлений на завтра (20 листопада - ред.) на 10 годину вже як підозрюваного. Ми очікуємо, що пан Продан з’явиться", - сказав Холодницький.
У САП сподіваються отримати "принаймні, підтвердження того, в якому медичному закладі він знаходиться".
"Назва закладу — це не є порушення медичної таємниці. Ми не питаємо зараз діагноз. Хоча якщо треба буде для слідства, то ми і це будемо робити в рамках, передбачених КПК”, — наголосив Холодницький.
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Крім того, керівник САП також наголосив, що слідство готове вислухати як позицію захисту, так і самого підозрюваного. Проте, наголосив він, це треба робити в межах КПК, а не через сторінку у Facebook.
Нагадаємо, САП склала повідомлення про підозру колишньому в.о. голови ДФС Мирославу Продану у незаконному збагаченні.
Зокрема, його підозрюють у тому, що він, будучи ще заступником голови ДФС, набув у власність понад 89 млн грн, за які придбав дві квартири у елітній столичній новобудові вартістю 6,7 млн грн; два будинки в Туреччині вартістю 78 млн грн; три автомобілі представницького класу, загальною вартістю 3,4 млн грн.
Також САП вже втретє викликала Продана на допит, оскільки попередні рази – 8 та 15 листопада – він не з’явився.
Прикордонники підтвердили УНН інформацію про те, що Продан ще 5 листопада перетнув кордон з Молдовою без порушень закону.