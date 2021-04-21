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Призыв резервистов без мобилизации: Зеленский подписал закон

Призыв резервистов без мобилизации: Зеленский подписал закон

Киев  •  УНН

 • 44830 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о призыве на военную службу резервистов в особый период без объявления мобилизации. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Офиса Президента.

Речь идет о законе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета" № 1357-ІХ, который Верховная Рада приняла 30 марта 2021 года по инициативе Главы государства.

Новый вид военной службы

"Этот документ совершенствует требования по комплектованию Вооруженных сил Украины и других военных формирований резервистами (военно-обученными лицами с боевым опытом) в особый период без объявления мобилизации", - пояснили в ОП.

Как ожидают у Президента, это позволит "оперативно доукомплектовать резервистами военные части всех сил обороны государства, чем существенно повысить их боеспособность во время военной агрессии, что стремительно нарастает, а также быстро увеличить боевой потенциал сил обороны и своевременно реагировать на внезапные угрозы национальной безопасности".

В частности, закон вводит новый вид военной службы - военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

Так, в особый период на военную службу будут призывать граждан, заключивших контракты о прохождении службы в военном резерве и/или зачисленных в военный оперативный резерв. Решение о проведении такого призыва будет принимать Верховный Главнокомандующий ВСУ по представлению Главнокомандующего ВСУ. В решении определяться категории резервистов, которые необходимо будет призывать, задачи, объемы, сроки и порядок проведения призыва и тому подобное.

На граждан, которых будут призывать из числа резервистов в особый период, будут распространяться те же трудовые, социально-правовые и образовательные гарантии, предусмотренные для мобилизованных человек. В частности, закрепляются гарантии в содействии трудоустройству для молодых людей в течение шести месяцев после прекращения такой службы.

Уголовная ответственность за уклонение от призыва в особый период

Также вводится уголовная ответственность за уклонение от призыва в особый период; от воинского учета или учебных (специальных) сборов.

Кроме того, закон осовременивает требования к административной ответственности должностных лиц, резервистов, военнообязанных и призывников за нарушение законодательства о воинской обязанности и военной службе и умышленное повреждение или потерю по неосторожности военно-учетных документов.

Реформа военного учета

Также подписанный Президентом закон Украины реформирует систему военного учета и деятельность местных органов военного управления, основываясь на европейских принципах и подходах.

В частности, предполагается создание на базе военкоматов территориальных центров комплектования и социальной поддержки; упорядочение вопросов воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Совершенствуется порядок осуществления воинского учета резервистов, в том числе с помощью автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы "Оберег" (Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов).

Критика

Общественная организация "Юридическая сотня" ранее раскритиковала законопроект о призыве резервистов без объявления мобилизации, подготовленный ко второму чтению. "Проект, как и раньше, не предусматривает четких оснований для проведения такого призыва, кроме существования особого периода, что противоречит интересам ветеранов и замедляет возможность возвращения к мирной жизни", - указывали еще 2 марта в ОО.

Также они отмечали и другие, по их мнению, недостатки: "коррупционный риск в случае назначения на воинские должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей без проведения специальной антикоррупционной проверки, возможность передачи персональных данных третьим лицам для ведения реестра резервистов и военнообязанных, а также усиление ответственности за несоблюдение требований мобилизационного законодательства".

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