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Призов резервістів без мобілізації: Зеленський підписав закон

Призов резервістів без мобілізації: Зеленський підписав закон

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо призову на військову службу резервістів у особливий період без оголошення мобілізації. Про це УНН повідомили у пресслужбі Офісу Президента.

Йдеться про закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку" № 1357-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 30 березня 2021 року з ініціативи Глави держави.

Новий вид військової служби

"Цей документ удосконалює вимоги щодо комплектування Збройних сил України та інших військових формувань резервістами (військово-навченими особами з бойовим досвідом) в особливий період без оголошення мобілізації", - пояснили в ОП.

Як очікують у Президента, це дасть змогу "оперативно доукомплектувати резервістами військові частини всіх сил оборони держави, чим суттєво підвищити їхню боєздатність під час військової агресії, що стрімко наростає, а також швидко збільшити бойовий потенціал сил оборони та вчасно реагувати на раптові загрози національній безпеці".

Зокрема, закон запроваджує новий вид військової служби – військова служба за призовом осіб із числа резервістів у особливий період.

Так, в особливий період на військову службу призиватимуть громадян, які уклали контракти про проходження служби у військовому резерві та/або зараховані до військового оперативного резерву. Рішення про проведення такого призову ухвалюватиме Верховний Головнокомандувач ЗСУ за поданням Головнокомандувача ЗСУ. У рішенні визначатимуться категорії резервістів, яких необхідно буде призивати, завдання, обсяги, строки та порядок проведення призову тощо.

На громадян, яких призиватимуть із числа резервістів у особливий період, поширюватимуться ті самі трудові, соціально-правові та освітні гарантії, які передбачені для мобілізованих осіб. Зокрема, закріплюються гарантії у сприянні працевлаштуванню для молодих людей протягом шести місяців після припинення такої служби.

Кримінальна відповідальність за ухилення від призову в особливий період

Також запроваджується кримінальна відповідальність за ухилення від призову в особливий період; від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів.

Крім того, закон осучаснює вимоги до адміністративної відповідальності посадових осіб, резервістів, військовозобов'язаних та призовників за порушення законодавства про військовий обов'язок і військову службу та умисне зіпсуття чи втрату з необережності військово-облікових документів.

Реформа військового обліку

Також підписаний Президентом закон України реформує систему військового обліку та діяльність місцевих органів військового управління, базуючись на європейських принципах і підходах.

Зокрема, передбачається створення на базі військкоматів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки; упорядкування питань військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Удосконалюється порядок здійснення військового обліку резервістів, серед іншого за допомогою автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Оберіг" (Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів).

Критика

Громадська організація "Юридична сотня" раніше розкритикувала законопроект про призов резервістів без оголошення мобілізації, підготовлений до другого читання. "Проект, як і раніше, не передбачає чітких підстав для проведення такого призову, окрім існування особливого періоду, що суперечить інтересам ветеранів та сповільнює можливість повернення до мирного життя", - вказували ще 2 березня у ГО. 

Також вони зазначали й інші, на їхню думку, недоліки: "корупційний ризик у випадку призначення на військові посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків без проведення спеціальної антикорупційної перевірки, можливість передачі персональних даних третім особам для ведення реєстру резервістів та військовозобов'язаних, а також посилення відповідальності за недотримання вимог мобілізаційного законодавства".

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