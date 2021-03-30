Рада ухвалила законопроект Зеленського щодо військового обов’язку

ukru
21:00 • 8273 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

19:01 • 37708 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 39508 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 87710 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 54705 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 92637 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 115429 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144357 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 183967 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 310382 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

17:01 • 101784 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

17:18 • 99038 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

17:25 • 102417 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

17:31 • 96071 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

17:53 • 88165 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 53985 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 310386 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 244852 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 338551 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 332047 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 62394 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 109655 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 110489 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107476 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 120873 перегляди
Актуальне
Рада ухвалила законопроект Зеленського щодо військового обов’язку

Рада ухвалила законопроект Зеленського щодо військового обов’язку

Київ • УНН

 • 25511 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в другому читанні і в цілому внесений Володимиром Зеленським законопроект № 3553 щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та ведення військового обліку. Відповідне рішення підтримало 256 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Деталі

Згідно з пояснювальною запискою, законопроектом пропонується внесення до кодексів та законів України низки змін, зокрема щодо:

- реформування місцевих органів військового управління шляхом створення на базі районних, міських військових комісаріатів, військових комісаріатів АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя відповідних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;

- удосконалення порядку здійснення військового обліку призовників, військовозобов'язаних, у тому числі запровадження військового обліку резервістів, визначення органів його ведення та їх повноважень;

- актуалізації організаційно-правових засад функціонування Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, зокрема, шляхом уточнення механізму наповнення такого Реєстру на підставі відомостей, що вносяться органами його ведення, а також шляхом інформаційної взаємодії між цим Реєстром та інформаційно-телекомунікаційними системами, реєстрами, базами даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) яких є державні органи;

- запровадження нового виду військової служби – військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, порядку його організації та проведення, передбачення для осіб, які призиваються, трудових, освітніх гарантій, гарантій соціально-правового захисту;

- удосконалення засад адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення законодавства про оборону, військовий обов'язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Верховна Рада ухвалила заяву щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту

Зокрема, законопроектом передбачаються наступні покарання:

— порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку тягне за собою накладення штрафу від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

— порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію тягне за собою накладення штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

— умисне псування або недбале зберігання документів та військових квитків, яке спричинило їх втрату, тягне за собою накладення штрафу від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

— ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років;

— ухилення військовозобов’язаного, резервіста від навчальних зборів карається штрафом від 500 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років.

Як повідомив на початку місяця керівник комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, законопроект дасть змогу протягом доби призвати на службу резервістів в особливий період без оголошення мобілізації.

Доповнення

В травні минулого року у Верховній Раді України зареєстрували законопроект, поданий Президентом Зеленським, щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та ведення військового обліку.

15 вересня 2020 року Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проект закону, який передбачає, зокрема, запровадження нового виду військової служби – військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період.
10 лютого Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Раді прийняти законопроект у другому читанні і в цілому.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79