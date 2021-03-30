Рада ухвалила законопроект Зеленського щодо військового обов’язку

Деталі

Згідно з пояснювальною запискою, законопроектом пропонується внесення до кодексів та законів України низки змін, зокрема щодо:

- реформування місцевих органів військового управління шляхом створення на базі районних, міських військових комісаріатів, військових комісаріатів АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя відповідних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;

- удосконалення порядку здійснення військового обліку призовників, військовозобов'язаних, у тому числі запровадження військового обліку резервістів, визначення органів його ведення та їх повноважень;

- актуалізації організаційно-правових засад функціонування Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, зокрема, шляхом уточнення механізму наповнення такого Реєстру на підставі відомостей, що вносяться органами його ведення, а також шляхом інформаційної взаємодії між цим Реєстром та інформаційно-телекомунікаційними системами, реєстрами, базами даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) яких є державні органи;

- запровадження нового виду військової служби – військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, порядку його організації та проведення, передбачення для осіб, які призиваються, трудових, освітніх гарантій, гарантій соціально-правового захисту;

- удосконалення засад адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення законодавства про оборону, військовий обов'язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

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Зокрема, законопроектом передбачаються наступні покарання:

— порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку тягне за собою накладення штрафу від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

— порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію тягне за собою накладення штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

— умисне псування або недбале зберігання документів та військових квитків, яке спричинило їх втрату, тягне за собою накладення штрафу від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

— ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років;

— ухилення військовозобов’язаного, резервіста від навчальних зборів карається штрафом від 500 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років.

Як повідомив на початку місяця керівник комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, законопроект дасть змогу протягом доби призвати на службу резервістів в особливий період без оголошення мобілізації.



Доповнення

В травні минулого року у Верховній Раді України зареєстрували законопроект, поданий Президентом Зеленським, щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та ведення військового обліку.



15 вересня 2020 року Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проект закону, який передбачає, зокрема, запровадження нового виду військової служби – військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період.

10 лютого Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Раді прийняти законопроект у другому читанні і в цілому.



