Присвоили почти 1,4 млн грн во время оккупации Херсона: двум экс-чиновницам сообщено о подозрении

Детали

По данным следствия, во время оккупации Херсона подозреваемые безосновательно начисляли себе повышенную заработную плату и дополнительные премии. Чтобы не привлекать внимание финансовых мониторинговых учреждений к своим противоправным действиям, заговорщицы постоянно переправляли деньги между счетами департамента, а затем - на собственные банковские счета.

По данным судебной экономической экспертизы, сообщницам удалось завладеть почти 1,4 млн грн бюджетных средств.

В августе-сентябре подозреваемые уволились с работы и решили строить карьер на подконтрольной рф территории.

Сейчас подозреваемые пытаются избежать ответственности и скрываются от правосудия.

Напомним

Правоохранители установили семерых военнослужащих рф, которые подозреваются в том, что похитили имущества на более 1,3 млн во временно оккупированных селах Киевской области.