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Присвоили почти 1,4 млн грн во время оккупации Херсона: двум экс-чиновницам сообщено о подозрении

Киев • УНН

 • 366108 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Двум бывшим чиновницам Херсонского горсовета, которым во время оккупации удалось завладеть почти 1,4 млн грн бюджетных средств, заочно сообщено о подозрении. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, во время оккупации Херсона подозреваемые безосновательно начисляли себе повышенную заработную плату и дополнительные премии. Чтобы не привлекать внимание финансовых мониторинговых учреждений к своим противоправным действиям, заговорщицы постоянно переправляли деньги между счетами департамента, а затем - на собственные банковские счета.

По данным судебной экономической экспертизы, сообщницам удалось завладеть почти 1,4 млн грн бюджетных средств.

В августе-сентябре подозреваемые уволились с работы и решили строить карьер на подконтрольной рф территории.

Сейчас подозреваемые пытаются избежать ответственности и скрываются от правосудия.

Напомним

Правоохранители установили семерых военнослужащих рф, которые подозреваются в том, что похитили имущества на более 1,3 млн во временно оккупированных селах Киевской области.

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