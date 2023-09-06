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Накрали на 1,3 млн грн під час окупації на Київщині: встановили сімох військових рф

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Правоохоронці встановили сімох військовослужбовців рф, які підозрюються у тому, що викрали майна на понад 1,3 млн в тимчасово окупованих селах Київської області, повідомили у середу в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

"Ідентифіковано та заочно повідомлено про підозру семи військовослужбовцям збройних сил рф у порушенні законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України)", - ідеться у повідомленні.

За даними слідства, у березні 2022 року, під час окупації села Богданівка Броварського району, шестеро військовослужбовців зенітно-ракетних військ рф проникли до домоволодіння, що належить місцевому жителю. Там вони проживали та базувались під час окупації цього населеного пункту.

"Тікаючи з Київщини, вони викрали з будинку інструменти, побутову техніку, ювелірні вироби, генератор, іменні медалі, гірськолижне спорядження та інше майно. Награбоване окупанти завантажили на бойову машину піхоти і вивезли. Один з російських військових загубив у будинку свій паспорт. Документ правоохоронцям передав власник помешкання, який повернувся туди після деокупації", - повідомили у прокуратурі.

Як вказано, сьомий підозрюваний – громадянин України, який воює на боці держави-агресора у складі 64 окремої мотострілецької бригади 35 загальновійськової армії рф.

"Перебуваючи на території окупованого смт Димер Вишгородського району, навесні 2022 року військові рф на бронетранспортері із символом «V» вдерлися на територію товариства", - зазначили у прокуратурі.

Як зазначається, він допитував охоронця підприємства, прикладом автомата вдарив чоловіка по голові та грудях. Після цього наказав стати на коліна та погрожував потерпілому стратою. Також загарбники вивезли продукцію з території підприємства, вказали у прокуратурі.

"Загалом підозрювані викрали майна на понад 1,3 млн грн. При цьому вони розуміли, що викрадене не може бути використане у військових цілях", - зазначається у повідомленні.

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