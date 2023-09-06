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Привласнили майже 1,4 млн грн під час окупації Херсона: двом експосадовицям повідомлено про підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Двом колишнім посадовицям Херсонської міськради, яким під час окупації вдалось заволодіти майже 1,4 млн грн бюджетних коштів, заочно повідомлено про підозру. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, під час окупації Херсона підозрювані безпідставно нараховували собі підвищену заробітну плату та додаткові премії. Аби не привертати увагу фінансових моніторингових установ до своїх протиправних дій, змовниці постійно переправляли гроші між рахунками департаменту, а потім - на власні банківські рахунки.

За даними судової економічної експертизи, спільницям вдалось заволодіти майже 1,4 млн грн бюджетних коштів.

У серпні-вересні підозрювані звільнилися з роботи та вирішили будувати кар’єру на підконтрольній рф території.

Нині підозрювані намагаються уникнути відповідальності та переховуються від правосуддя.

Нагадаємо

Правоохоронці встановили сімох військовослужбовців рф, які підозрюються у тому, що викрали майна на понад 1,3 млн в тимчасово окупованих селах Київської області.

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