ПриватБанк выиграл дело по иску компании Коломойского

"ЧАО "Эрлан", которое является связанным лицом с бывшими владельцами банка, пыталось доказать злонамеренный заговор и бездействие НБУ и государственного ПриватБанка и в судебном порядке обязать ПриватБанк погасить задолженность перед НБУ, чем прекратить ипотеку и освободить имущество, переданное обществом для обеспечения выполнения обязательств ПриватБанка перед НБУ по кредиту", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 11 июня 2019 года ПриватБанк одержал победу в Великой палате Верховного Суда по делу по иску ЗАО "Эрлан" об обязательствах Приватбанка погасить задолженность по кредиту рефинансирования перед НБУ.

"Большая палата Верховного Суда подтвердила позицию ПриватБанка и отказала в удовлетворении иска, сделав при этом несколько важных для всего банковского сообщества правовых выводов", - добавили в ПриватБанке.

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