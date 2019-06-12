ПриватБанк виграв справу за позовом компанії Коломойського
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. ПриватБанк отримав перемогу у справі за позовом ПрАТ "Ерлан", пов’язаної з бізнесменом Ігорем Коломойським, про зобов'язання погасити заборгованість за кредитом рефінансування перед НБУ. Про це повідомили у прес-службі Приватбанку, передає УНН.
"ПрАТ "Ерлан", яке є пов'язаною особою з колишніми власниками банку, намагалося довести зловмисну змову і бездіяльність НБУ і державного ПриватБанку і в судовому порядку зобов'язати ПриватБанк погасити заборгованість перед НБУ, чим припинити іпотеку і звільнити майно, передане суспільством для забезпечення виконання зобов'язань ПриватБанку перед НБУ по кредиту", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 11 червня 2019 року ПриватБанк отримав перемогу у Великій палаті Верховного Суду у справі за позовом ПрАТ "Ерлан" про зобов'язання Приватбанку погасити заборгованість за кредитом рефінансування перед НБУ.
"Велика палата Верховного Суду підтвердила позицію ПриватБанку і відмовила в задоволенні позову, зробивши при цьому кілька важливих для всього банківського співтовариства правових висновків", - додали у ПриватБанку.
Як повідомляв УНН, Коломойський намагається заблокувати позов фінрегулятора у Швейцарії.