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ПриватБанк виграв справу за позовом компанії Коломойського

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. ПриватБанк отримав перемогу у справі за позовом ПрАТ "Ерлан", пов’язаної з бізнесменом Ігорем Коломойським, про зобов'язання погасити заборгованість за кредитом рефінансування перед НБУ. Про це повідомили у прес-службі Приватбанку, передає УНН.

ПриватБанк виграв справу за позовом компанії Коломойського

"ПрАТ "Ерлан", яке є пов'язаною особою з колишніми власниками банку, намагалося довести зловмисну змову і бездіяльність НБУ і державного ПриватБанку і в судовому порядку зобов'язати ПриватБанк погасити заборгованість перед НБУ, чим припинити іпотеку і звільнити майно, передане суспільством для забезпечення виконання зобов'язань ПриватБанку перед НБУ по кредиту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 11 червня 2019 року ПриватБанк отримав перемогу у Великій палаті Верховного Суду у справі за позовом ПрАТ "Ерлан" про зобов'язання Приватбанку погасити заборгованість за кредитом рефінансування перед НБУ.

"Велика палата Верховного Суду підтвердила позицію ПриватБанку і відмовила в задоволенні позову, зробивши при цьому кілька важливих для всього банківського співтовариства правових висновків", - додали у ПриватБанку.

Як повідомляв УНН, Коломойський намагається заблокувати позов фінрегулятора у Швейцарії.

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