"ПриватБанк" предупредил о технических работах: что известно
Киев • УНН
Сегодня ночью, с 00:05 до 05:00, банкоматы "ПриватБанка" не будут работать по всей Украине из-за технических работ. В это время невозможно будет совершить никакие операции.
В "ПриватБанке" предупредили о временной остановке работы банкоматов в ночь на 7 июня. Об этом информирует УНН со ссылкой на пресс-службу финучреждения.
Детали
По информации "Приватбанка", сегодня ночью с 00:05 до 05:00 банкоматы "ПриватБанка" по Украине не будут работать из-за технических работ.
"В связи с этим будет отсутствовать возможность выполнить какие-либо операции с помощью банкоматов. Приносим извинения за неудобства", - говорится в сообщении.
Напомним
С июня лимит на переводы с карты на карту будет снижен до 100 тыс. грн. Это повлияет на тех, кто ведет предпринимательскую деятельность без уплаты налогов.
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