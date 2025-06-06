"ПриватБанк" предупредил о технических работах: что известно

В "ПриватБанке" предупредили о временной остановке работы банкоматов в ночь на 7 июня. Об этом информирует УНН со ссылкой на пресс-службу финучреждения.

Детали

По информации "Приватбанка", сегодня ночью с 00:05 до 05:00 банкоматы "ПриватБанка" по Украине не будут работать из-за технических работ.

"В связи с этим будет отсутствовать возможность выполнить какие-либо операции с помощью банкоматов. Приносим извинения за неудобства", - говорится в сообщении.

Напомним

С июня лимит на переводы с карты на карту будет снижен до 100 тыс. грн. Это повлияет на тех, кто ведет предпринимательскую деятельность без уплаты налогов.

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