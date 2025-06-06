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Заміщення радянських комплектуючих: Україна стикається з юридичними і технічними бар’єрами у сфері ремонту військової техніки та авіації
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"ПриватБанк" попередив про технічні роботи: що відомо

Київ • УНН

 • 1332 перегляди

Сьогодні вночі, з 00:05 до 05:00, банкомати "ПриватБанку" не працюватимуть по всій Україні через технічні роботи. У цей час неможливо буде здійснити жодні операції.

"ПриватБанк" попередив про технічні роботи: що відомо

У "ПриватБанку" попередили про тимчасову зупинку роботи банкоматів в ніч на 7 червня. Про це інформує УНН з посиланням на пресслужбу фінустанови.

Деталі

За інформацією "Приватбанку", сьогодні вночі з 00:05 до 05:00 банкомати "ПриватБанку" по Україні не працюватимуть через технічні роботи.

"У зв'язку з цим буде відсутня можливість виконати будь-які операції за допомогою банкоматів. Перепрошуємо за незручності", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

З червня ліміт на перекази з картки на картку буде знижено до 100 тис. грн. Це вплине на тих, хто веде підприємницьку діяльність без сплати податків.

Курс валют на 6 червня: Нацбанк зміцнив гривню06.06.25, 07:46 • 1922 перегляди

Віта Зеленецька

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