"ПриватБанк" попередив про технічні роботи: що відомо
Київ • УНН
Сьогодні вночі, з 00:05 до 05:00, банкомати "ПриватБанку" не працюватимуть по всій Україні через технічні роботи. У цей час неможливо буде здійснити жодні операції.
У "ПриватБанку" попередили про тимчасову зупинку роботи банкоматів в ніч на 7 червня. Про це інформує УНН з посиланням на пресслужбу фінустанови.
Деталі
За інформацією "Приватбанку", сьогодні вночі з 00:05 до 05:00 банкомати "ПриватБанку" по Україні не працюватимуть через технічні роботи.
"У зв'язку з цим буде відсутня можливість виконати будь-які операції за допомогою банкоматів. Перепрошуємо за незручності", - йдеться у повідомленні.
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