Курс валют на 6 червня: Нацбанк зміцнив гривню

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,4717 грн/дол., що зміцнило гривню на 1 копійку, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,47 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 47,37 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,05 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:

у банках долар торгується за курсом 41,75-41,20 грн, євро за 47,75-47,15 грн, злотий за 11,50-10,70 грн;

в обмінниках долар торгується за курсом 41,33-41,38 грн, євро - за 47,49-47,70 грн, злотий за 11,05-11,15 грн;

на міжбанку курси становлять відповідно 41,41-41,44 грн/дол. та 47,55-47,57 грн/євро.

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Доповнення

Інфляція у квітні пришвидшилася до 15,1% у річному вимірі. Улітку вона почне знижуватися за широким спектром товарів і послуг та поступово прямуватиме в напрямі цілі 5%.