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Трамп про впроваження санцій проти рф: будемо "дуже жорсткими" у разі затягування війни в Україні
5 червня, 16:58 • 46228 перегляди

Трамп про впроваження санцій проти рф: будемо "дуже жорсткими" у разі затягування війни в Україні

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Курс валют на 6 червня: Нацбанк зміцнив гривню

Київ • УНН

 • 348 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,4717 грн/дол., що на 1 копійку міцніше. Курс євро становить 47,37 грн, а злотого – 11,05 грн.

Курс валют на 6 червня: Нацбанк зміцнив гривню

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,4717 грн/дол., що зміцнило гривню на 1 копійку, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,47 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 47,37 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,05 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:

  • у банках долар торгується за курсом 41,75-41,20 грн, євро за 47,75-47,15 грн, злотий за 11,50-10,70 грн;
    • в обмінниках долар торгується за курсом 41,33-41,38 грн, євро - за 47,49-47,70 грн, злотий за 11,05-11,15 грн;
      • на міжбанку курси становлять відповідно 41,41-41,44 грн/дол. та 47,55-47,57 грн/євро.

        У НБУ заперечують негативний вплив від пропуску Україною сплати держборгу05.06.25, 16:48 • 1804 перегляди

        Доповнення

        Інфляція у квітні пришвидшилася до 15,1% у річному вимірі. Улітку вона почне знижуватися за широким спектром товарів і послуг та поступово прямуватиме в напрямі цілі 5%.

        Анна Мурашко

        Анна Мурашко

        ЕкономікаФінанси
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