Курс валют на 6 июня: Нацбанк укрепил гривну

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,4717 грн/долл., что укрепило гривну на 1 копейку, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,47 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 47,37 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,05 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:

в банках доллар торгуется по курсу 41,75-41,20 грн, евро по 47,75-47,15 грн, злотый по 11,50-10,70 грн;

в обменниках доллар торгуется по курсу 41,33-41,38 грн, евро - по 47,49-47,70 грн, злотый по 11,05-11,15 грн;

на межбанке курсы составляют соответственно 41,41-41,44 грн/долл. и 47,55-47,57 грн/евро.

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Дополнение

Инфляция в апреле ускорилась до 15,1% в годовом измерении. Летом она начнет снижаться по широкому спектру товаров и услуг и постепенно будет направляться в направлении цели 5%.