Курс валют на 6 июня: Нацбанк укрепил гривну

$41.480.16
47.200.23
ukenru
Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине
5 июня, 16:58 • 46162 просмотра

Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине

Эксклюзив
5 июня, 14:42 • 101863 просмотра

Тактика "переносов": как адвокат обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых превращает правосудие в игру на время

Эксклюзив
5 июня, 14:25 • 74684 просмотра

россия охотится за запчастями: как москва выкупает советские комплектующие, чтобы заблокировать доступ к ним Украине

Эксклюзив
5 июня, 12:51 • 77054 просмотра

Ракетный удар по учебному полигону в Полтавской области: ранения получили 16 военных, двое из них - погибли

Эксклюзив
5 июня, 11:49 • 79197 просмотра

"Пакунок малюка" в 2025 году: в Минсоцполитики рассказали, будут ли изменения в помощи

5 июня, 11:02 • 62413 просмотра

НБУ оставил учетную ставку без изменений на уровне 15,5%

Эксклюзив
5 июня, 08:39 • 90811 просмотра

Модификация баллистических ракет рф: как Украина может справиться с новым вызовом

5 июня, 08:35 • 64020 просмотра

Минфин готовит альтернативный сценарий, если боевые действия продолжатся в течение 2026 года

5 июня, 06:46 • 50128 просмотра

Экологическая ситуация в Украине в 2025 году: как война повлияла на окружающую среду

Эксклюзив
4 июня, 17:36 • 67878 просмотра

россия блокирует украинскую авиацию: от дезинформации до срыва поставок - как государство-агрессор подрывает стратегическую отрасль

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3.3м/с
64%
750мм
Популярные новости

Враг начал наступление на Малиновку - DeepState

5 июня, 20:32 • 25044 просмотра

В Украине объявлена ​​масштабная тревога из-за угрозы комбинированного обстрела

5 июня, 21:55 • 22606 просмотра

Массированная атака на Киев: есть пострадавшие, попадание в многоэтажку, падение обломков в разных районах

5 июня, 22:50 • 15082 просмотра

Массированная атака россии: в Луцке прогремели взрывы, а по Чернигову ударили баллистикой

01:00 • 26877 просмотра

В Киеве 16 пострадавших в результате ночной атаки рф

02:52 • 34128 просмотра
публикации

Вместо снижения цен - рост прибыли производителей: три месяца без маркетинга на фармрынке

5 июня, 15:55 • 59535 просмотра

Санитарный контроль и эпиднадзор по европейским стандартам или разрушение существующей системы: о предостережениях к депутатской инициативе

4 июня, 15:03 • 145607 просмотра

Украина может усилить борьбу с "серой" электроникой благодаря международным цифровым инструментам

4 июня, 12:57 • 154532 просмотра

Украина готовится к изменениям в торговле с Евросоюзом: что будет после 6 июня
Эксклюзив

4 июня, 06:24 • 212827 просмотра

Лингвистические манипуляции покоряют потребителей: сертификат, гарантия, официальность… А вы проверяли, что стоит за этими словами?

3 июня, 14:43 • 253322 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Фридрих Мерц

Рустем Умєров

Си Цзиньпин

Актуальные места

Украина

Белый дом

Турция

Германия

Соединённые Штаты

Реклама
УНН Lite

Возвращение в страну Оз: вышел первый трейлер "Wicked: Чародейка 2"

5 июня, 09:10 • 106880 просмотра

В Нидерландах бабуины в зоопарке сделали селфи на телефон, который посетительница случайно уронила в вольер

4 июня, 11:54 • 72236 просмотра

CD Projekt RED показала первые трейлеры игры "Ведьмак 4"

3 июня, 14:36 • 116150 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 341072 просмотра

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

3 июня, 07:52 • 182186 просмотра
Актуальное

Хранитель

Шахед-136

Микоян МиГ-29

T-72

Нью-Йорк Таймс

Курс валют на 6 июня: Нацбанк укрепил гривну

Киев • УНН

 • 180 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,4717 грн/долл., что на 1 копейку крепче. Курс евро составляет 47,37 грн, а злотого – 11,05 грн.

Курс валют на 6 июня: Нацбанк укрепил гривну

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,4717 грн/долл., что укрепило гривну на 1 копейку, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,47 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 47,37 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,05 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,75-41,20 грн, евро по 47,75-47,15 грн, злотый по 11,50-10,70 грн;
    • в обменниках доллар торгуется по курсу 41,33-41,38 грн, евро - по 47,49-47,70 грн, злотый по 11,05-11,15 грн;
      • на межбанке курсы составляют соответственно 41,41-41,44 грн/долл. и 47,55-47,57 грн/евро.

        В НБУ отрицают негативное влияние от пропуска Украиной уплаты госдолга05.06.25, 16:48 • 1796 просмотров

        Дополнение

        Инфляция в апреле ускорилась до 15,1% в годовом измерении. Летом она начнет снижаться по широкому спектру товаров и услуг и постепенно будет направляться в направлении цели 5%.

        Анна Мурашко

        Анна Мурашко

        ЭкономикаФинансы
        Национальный банк Украины
        Украина
        Brent Oil
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        S&P 500
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        ,
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Tesla
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Gold
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        ,
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Gas TTF
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9