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The Economist

Інфляція поступово буде знижуватися: Нацбанк пояснив, що сприятиме цьому

Київ • УНН

 • 94 перегляди

У Нацбанку заявили, що влітку інфляція почне знижуватися завдяки новим урожаям, кращій ситуації в енергетиці, зменшенню цін на нафту та заходам монетарної політики.

Інфляція поступово буде знижуватися: Нацбанк пояснив, що сприятиме цьому

Інфляція у квітні пришвидшилася до 15,1% у річному вимірі. Улітку вона почне знижуватися за широким спектром товарів і послуг та поступово прямуватиме в напрямі цілі 5%.

Про це УНН повідомляє з посиланням на Національний банк України.

Деталі

Інфляція в травні, ймовірно, сягнула свого локального максимуму

У квітні інфляція пришвидшилася до 15,1% у річному вимірі. Оцінки НБУ свідчать про подальше зростання річної інфляції у травні, яка дещо перевищила поточну прогнозну траєкторію. На цінах на продовольство додатково позначилися весняні заморозки, що вплинули на вартість перших партій овочів і фруктів нового врожаю

- йдеться в повідомленні. 

Нацбанк зазначає, що натомість після уповільнення базової інфляції у квітні, за оцінками НБУ, вона продовжила пришвидшуватися в травні близько до прогнозу. Як і раніше, фундаментальний інфляційний тиск підживлювався стійким споживчим попитом і подальшим зростанням виробничих витрат бізнесу, зокрема на оплату праці.

Повідомляється, що інфляційні очікування економічних агентів хоч і дещо погіршилися, але залишалися доволі стійкими та значно нижчими за поточний рівень інфляції. Статистика пошукових запитів також свідчила про подальше зниження уваги до теми інфляції. Цим тенденціям посприяли й заходи НБУ із забезпечення захисту гривневих заощаджень від інфляційного знецінення та підтримання стійкості валютного ринку. 

Інфляція поступово сповільнюватиметься

Улітку інфляція почне знижуватися за широким спектром товарів і послуг та поступово прямуватиме в напрямі цілі 5%. Цьому сприятимуть надходження нових урожаїв, ліпша, ніж торік, ситуація в енергетиці, зменшення світових цін на нафту й послаблення зовнішнього цінового тиску, а також подальший вплив заходів монетарної політики НБУ

 - йдеться в повідомленні.

Нацбанк зазначає, що значний статистичний ефект матиме й торішня висока база порівняння адміністративно-регульованих цін, зокрема через одноразове підвищення тарифів на електроенергію в червні 2024 року.

НБУ залишив облікову ставку без змін на рівні 15,5%05.06.25, 14:02 • 4068 переглядiв

Водночас повідомляється, що траєкторія сповільнення інфляції в найближчі місяці значною мірою залежатиме від впливу весняних заморозків та погодних умов влітку на пропозицію та ціни сільськогосподарської продукції.

Ключовим ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку залишається перебіг повномасштабної війни

Війна триває. Російська агресія і надалі загрожує довгостроковим зниженням економічного потенціалу країни, зокрема через втрати людей, територій і виробництв. Швидкість повернення економіки до нормальних умов функціонування залежатиме від характеру й тривалості бойових дій

- інформує Нацбанк.

Основні ризики, спричинені російською агресією, залишаються незмінними:

⦁ виникнення додаткових бюджетних потреб, передусім для підтримання обороноздатності;

⦁ подальше пошкодження інфраструктури, передусім енергетичної;

⦁ поглиблення негативних міграційних тенденцій та розширення дефіциту робочої сили на внутрішньому ринку праці.

Нацбанк додає, що окремим вагомим ризиком для інфляції та економічного розвитку є суттєвіший, ніж оцінюється наразі, негативний вплив погодних умов на цьогорічні врожаї.

Актуальними є також ризики, пов’язані з потенційно менш сприятливими зовнішніми умовами на тлі посилення геополітичної невизначеності та деглобалізації.

Досі торговельно-політичні протистояння не мали значного впливу на українську економіку і навіть частково підтримали її через зниження цін на нафту. Однак подальше загострення торговельних суперечностей між країнами може суттєво послабити світову економіку, що призведе до зниження зовнішнього попиту та створюватиме загрози для ритмічності міжнародного фінансування.

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Водночас Нацбанк зауважує, що зберігається і ймовірність реалізації низки позитивних сценаріїв. Вони пов’язані передусім із посиленням фінансової підтримки партнерів (зокрема за рахунок використання основної суми знерухомлених російських активів) та зусиль міжнародної спільноти із забезпечення справедливого й тривалого миру для України. Можливим є також подальше пришвидшення євроінтеграційних процесів та відбудови інфраструктури, у тому числі енергетичної.

Українські банки за рік профінансували проєкти з відновлення енергоінфраструктури на 18,2 млрд грн04.06.25, 19:18 • 2736 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Економіка
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