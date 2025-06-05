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Инфляция постепенно будет снижаться: Нацбанк объяснил, что будет этому способствовать

Киев • УНН

 • 94 просмотра

В Нацбанке заявили, что летом инфляция начнет снижаться благодаря новым урожаям, лучшей ситуации в энергетике, уменьшению цен на нефть и мерам монетарной политики.

Инфляция постепенно будет снижаться: Нацбанк объяснил, что будет этому способствовать

Инфляция в апреле ускорилась до 15,1% в годовом исчислении. Летом она начнет снижаться по широкому спектру товаров и услуг и постепенно будет направляться в направлении цели 5%.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на Национальный банк Украины.

Детали

Инфляция в мае, вероятно, достигла своего локального максимума

В апреле инфляция ускорилась до 15,1% в годовом исчислении. Оценки НБУ свидетельствуют о дальнейшем росте годовой инфляции в мае, которая несколько превысила текущую прогнозную траекторию. На ценах на продовольствие дополнительно сказались весенние заморозки, повлиявшие на стоимость первых партий овощей и фруктов нового урожая

- говорится в сообщении. 

Нацбанк отмечает, что зато после замедления базовой инфляции в апреле, по оценкам НБУ, она продолжила ускоряться в мае близко к прогнозу. Как и раньше, фундаментальное инфляционное давление подпитывалось устойчивым потребительским спросом и дальнейшим ростом производственных затрат бизнеса, в частности на оплату труда.

Сообщается, что инфляционные ожидания экономических агентов хоть и несколько ухудшились, но оставались достаточно устойчивыми и значительно ниже текущего уровня инфляции. Статистика поисковых запросов также свидетельствовала о дальнейшем снижении внимания к теме инфляции. Этим тенденциям способствовали и меры НБУ по обеспечению защиты гривневых сбережений от инфляционного обесценивания и поддержанию устойчивости валютного рынка. 

Инфляция будет постепенно замедляться

Летом инфляция начнет снижаться по широкому спектру товаров и услуг и постепенно будет направляться в направлении цели 5%. Этому будут способствовать поступление новых урожаев, лучшая, чем в прошлом году, ситуация в энергетике, уменьшение мировых цен на нефть и ослабление внешнего ценового давления, а также дальнейшее влияние мер монетарной политики НБУ

 - говорится в сообщении.

Нацбанк отмечает, что значительный статистический эффект будет иметь и прошлогодняя высокая база сравнения административно-регулируемых цен, в частности из-за одноразового повышения тарифов на электроэнергию в июне 2024 года.

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В то же время сообщается, что траектория замедления инфляции в ближайшие месяцы в значительной степени будет зависеть от влияния весенних заморозков и погодных условий летом на предложение и цены сельскохозяйственной продукции.

Ключевым риском для инфляционной динамики и экономического развития остается ход полномасштабной войны

Война продолжается. Российская агрессия и в дальнейшем угрожает долгосрочным снижением экономического потенциала страны, в частности из-за потери людей, территорий и производств. Скорость возвращения экономики к нормальным условиям функционирования будет зависеть от характера и продолжительности боевых действий

- информирует Нацбанк.

Основные риски, вызванные российской агрессией, остаются неизменными:

⦁ возникновение дополнительных бюджетных потребностей, прежде всего для поддержания обороноспособности;

⦁ дальнейшее повреждение инфраструктуры, прежде всего энергетической;

⦁ углубление негативных миграционных тенденций и расширение дефицита рабочей силы на внутреннем рынке труда.

Нацбанк добавляет, что отдельным весомым риском для инфляции и экономического развития является более существенное, чем оценивается сейчас, негативное влияние погодных условий на урожаи в этом году.

Актуальными являются также риски, связанные с потенциально менее благоприятными внешними условиями на фоне усиления геополитической неопределенности и деглобализации.

До сих пор торгово-политические противостояния не оказывали значительного влияния на украинскую экономику и даже частично поддержали ее из-за снижения цен на нефть. Однако дальнейшее обострение торговых противоречий между странами может существенно ослабить мировую экономику, что приведет к снижению внешнего спроса и будет создавать угрозы для ритмичности международного финансирования.

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В то же время Нацбанк отмечает, что сохраняется и вероятность реализации ряда позитивных сценариев. Они связаны прежде всего с усилением финансовой поддержки партнеров (в частности за счет использования основной суммы обездвиженных российских активов) и усилий международного сообщества по обеспечению справедливого и длительного мира для Украины. Возможным является также дальнейшее ускорение евроинтеграционных процессов и восстановления инфраструктуры, в том числе энергетической.

Украинские банки за год профинансировали проекты по восстановлению энергоинфраструктуры на 18,2 млрд грн04.06.25, 19:18 • 2736 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономика
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