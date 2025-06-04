Украинские банки за год профинансировали проекты по восстановлению энергоинфраструктуры на 18,2 млрд грн
Киев • УНН
Украинские банки профинансировали проекты по восстановлению энергетики на 18,2 млрд грн за год. Всего поступило заявок на 86,4 млрд грн.
Украинские банки за год - с 1 июня 2024 года по 25 мая 2025 года - выдали бизнесу кредитов на сумму 18,2 миллиардов гривен на финансирование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Национальный банк Украины в Telegram.
Детали
В отчете НБУ отмечается, что за указанный период банки получили 4 500 заявок от бизнеса на кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры на общую сумму 86,4 млрд грн.
Причем они уже начали финансирование таких проектов, то есть, предоставили кредиты и открыли лимиты на сумму 18,2 млрд грн.
Объем валового портфеля кредитов на энергетические нужды юридических лиц с учетом погашения по состоянию на конец мая составляет 11,8 млрд грн.
Гражданам в мае текущего года предоставлено 616 кредитов на энергетические нужды на сумму 110 млн грн, а всего с июня прошлого года – 7 980 кредитов на 1,2 млрд грн.
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Кредиты на энергетические нужды требуют соответствующего проектирования, закупки оборудования и предусматривают поэтапное финансирование, поэтому фактические объемы предоставленных кредитов меньше объемов полученных банками заявок
Сумма полученных заявок завышена из-за их подачи одновременно в несколько банков и дальнейший выбор одного из них или вообще отказ от кредита в пользу альтернативных источников финансирования.
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Напомним
По данным правительства, по состоянию на 1 мая текущего года в Украине восстановлено 1,5 ГВт генерации. Кроме того, до конца года планируется ввести около 1 ГВт генерации.