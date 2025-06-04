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Нью-Йорк Таймс

Украинские банки за год профинансировали проекты по восстановлению энергоинфраструктуры на 18,2 млрд грн

Киев • УНН

 • 296 просмотра

Украинские банки профинансировали проекты по восстановлению энергетики на 18,2 млрд грн за год. Всего поступило заявок на 86,4 млрд грн.

Украинские банки за год профинансировали проекты по восстановлению энергоинфраструктуры на 18,2 млрд грн

Украинские банки за год - с 1 июня 2024 года по 25 мая 2025 года - выдали бизнесу кредитов на сумму 18,2 миллиардов гривен на финансирование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Национальный банк Украины в Telegram.

Детали

В отчете НБУ отмечается, что за указанный период банки получили 4 500 заявок от бизнеса на кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры на общую сумму 86,4 млрд грн.

Причем они уже начали финансирование таких проектов, то есть, предоставили кредиты и открыли лимиты на сумму 18,2 млрд грн.

Объем валового портфеля кредитов на энергетические нужды юридических лиц с учетом погашения по состоянию на конец мая составляет 11,8 млрд грн.

Гражданам в мае текущего года предоставлено 616 кредитов на энергетические нужды на сумму 110 млн грн, а всего с июня прошлого года – 7 980 кредитов на 1,2 млрд грн.

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Кредиты на энергетические нужды требуют соответствующего проектирования, закупки оборудования и предусматривают поэтапное финансирование, поэтому фактические объемы предоставленных кредитов меньше объемов полученных банками заявок

- пояснили в НБУ.

Сумма полученных заявок завышена из-за их подачи одновременно в несколько банков и дальнейший выбор одного из них или вообще отказ от кредита в пользу альтернативных источников финансирования.

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Напомним

По данным правительства, по состоянию на 1 мая текущего года в Украине восстановлено 1,5 ГВт генерации. Кроме того, до конца года планируется ввести около 1 ГВт генерации.

Лилия Набока

Лилия Набока

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