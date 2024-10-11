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Присвоил средства на восстановление озера Синее в Киеве: экс-глава коммунального предприятия получил подозрение

Присвоил средства на восстановление озера Синее в Киеве: экс-глава коммунального предприятия получил подозрение

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 09:44  •  4604 просмотра

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Бывшему руководителю коммунального предприятия объявлено подозрение в присвоении 134 400 грн, выделенных на расчистку озера Синее в Киеве. Бездействие привело к ухудшению экологического состояния водоема.

Правоохранители разоблачили факты хищения госсредств бывшим и.о. генерального директора столичного учреждения в сговоре с другими должностными лицами. Вследствие присвоения средств необходимые работы по ревитализации озера Синее проведены не были, что привело к уничтожению озера. Об этом сообщили в Национальной полиции, передает УНН

Детали 

Как сообщается,  бывший и.о. генерального директора предприятия в 2019 году под предлогом расчистки озера присвоил 134 400 грн путем заключения договора с ООО на выполнение работ. Однако фактически они выполнены не были.

По данным правоохранителей, такая бездеятельность привела к ухудшению экологического состояния озера Синее, что подтверждено выводами комплексной судебной инженерно-экологической и инженерно-гидрогеологической экспертизы.

По этим фактам полиция проводит расследование в рамках открытых уголовных производств по ч. 3 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 242 (Нарушение правил охраны вод) и ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Бывшему руководителю коммунального предприятия следователи полиции сообщили о подозрении в совершении преступления в соответствии с ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до восьми лет заключения.

Досудебное расследование по другим установленным фактам завладения бюджетными средствами, выделенными на ревитализацию озера Синее, продолжается.

Дополнение 

9 сентября в КГГА сообщили, что коммунальное предприятие «Плесо» подписало договор на выполнение работ по восстановлению озера Синее, что на южной окраине Пуща-Водицкого леса.

Предыдущие попытки определения подрядчика через процедуру открытых торгов, которые проводились пять раз, не дали результата по разным причинам. В частности, это произошло из-за несоответствия поданных документов и превышения бюджетных лимитов предложениями участников.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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