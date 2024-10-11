Привласнив кошти на відновлення озера Синє у Києві: ексочільник комунального підприємства отримав підозру
Київ • УНН
Колишньому керівнику комунального підприємства оголошено підозру у привласненні 134 400 грн, виділених на розчищення озера Синє в Києві. Бездіяльність призвела до погіршення екологічного стану водойми.
Правоохоронці викрили факти розкрадання держкоштів колишнім т.в.о. генерального директора столичної установи у змові з іншими посадовцями. Внаслідок привласнення коштів необхідні роботи з ревіталізації озера Синє проведені не були, що призвело до знищення озера. Про це повідомили в Національній поліції, передає УНН.
Деталі
Як повідомляється, колишній т.в.о. генерального директора підприємства у 2019 році під приводом розчищення озера привласнив 134 400 грн шляхом укладання договору з ТОВ на виконання робіт. Однак фактично вони виконані не були.
За даними правоохоронців, така бездіяльність призвела до погіршення екологічного стану озера Синє, що підтверджено висновками комплексної судової інженерно-екологічної та інженерно-гідрогеологічної експертизи.
За цими фактами поліція проводить розслідування в межах відкритих кримінальних проваджень за ч. 3 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 242 (Порушення правил охорони вод) та ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України.
Колишньому керівнику комунального підприємства слідчі поліції повідомили про підозру у вчиненні злочину відповідно до ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.
Досудове розслідування за іншими встановленими фактами заволодіння бюджетними коштами, виділеними на ревіталізацію озера Синє, триває.
Доповнення
9 вересня у КМДА повідомили, що комунальне підприємство "Плесо" підписало договір на виконання робіт з відновлення озера Синє, що на південній околиці Пуща-Водицького лісу.
Попередні спроби визначення підрядника через процедуру відкритих торгів, які проводилися п’ять разів, не дали результату через різні причини. Зокрема, це сталося через невідповідність поданих документів і перевищення бюджетних лімітів пропозиціями учасників.