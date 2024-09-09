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У столиці планують відновити озеро Синє: вже є угода з підрядником

У столиці планують відновити озеро Синє: вже є угода з підрядником

Київ • УНН

 • 25161 перегляди

КП "Плесо" уклало контракт на реконструкцію озера Синє у Пуща-Водицькому лісі. Роботи включатимуть розчищення водойми, очищення дна від мулу та влаштування з'єднувальних проток.

У Києві комунальне підприємство "Плесо" підписало договір на виконання робіт з відновлення озера Синє, що на південній околиці Пуща-Водицького лісу. Про це повідомили в КМДА, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що у понеділок "Плесо" завершило процес тендерного відбору підрядної організації та підписало договір на виконання робіт з відновлення озера.

Найближчим часом підрядна організація разом із нашими спеціалістами розробить і представить громаді проєкт виконання робіт. За його результатами обговорять основні алгоритми подальших дій, що виконуватимуться під час відновлення озера

– зазначив В'ячеслав Савицький.

За його словами, основні роботи включатимуть розчищення водойми, очищення від мулу дна озера, влаштування з’єднувальних проток. Він підкреслив, що першим етапом виконають роботи з ревіталізації водойми, а саме розчищування та відновлення озера, що дасть змогу повернути життя водойми.

Доповнення

Зазначається, що попередні спроби визначення підрядника через процедуру відкритих торгів, які проводилися п’ять разів, не дали результату через різні причини. Зокрема, це сталося через невідповідність поданих документів і перевищення бюджетних лімітів пропозиціями учасників.

Київводоканал скидатиме артезіанську воду у висохле озеро Синє07.08.24, 16:09 • 27078 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

СуспільствоКиїв

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