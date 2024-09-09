В столице планируют восстановить озеро Синее: уже есть соглашение с подрядчиком

В Киеве коммунальное предприятие "Плесо" подписало договор на выполнение работ по восстановлению озера Синее, что на южной окраине Пуща-Водицкого леса. Об этом сообщили в КГГА, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в понедельник "Плесо" завершило процесс тендерного отбора подрядной организации и подписало договор на выполнение работ по восстановлению озера.

В ближайшее время подрядная организация вместе с нашими специалистами разработает и представит громаде проект выполнения работ. По его результатам обсудят основные алгоритмы дальнейших действий, которые будут выполняться при восстановлении озера - отметил Вячеслав Савицкий.

По его словам, основные работы будут включать расчистку водоема, очистку от ила дна озера, устройство соединительных протоков. Он подчеркнул, что первым этапом выполнят работы по ревитализации водоема, а именно расчистка и восстановление озера, что позволит вернуть жизнь водоема.

Дополнение

Отмечается, что предыдущие попытки определения подрядчика через процедуру открытых торгов, которые проводились пять раз, не дали результата по разным причинам. В частности, это произошло из-за несоответствия представленных документов и превышения бюджетных лимитов предложениями участников.

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