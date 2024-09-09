В столице планируют восстановить озеро Синее: уже есть соглашение с подрядчиком
Киев • УНН
КП «Плесо» заключило контракт на реконструкцию озера Синее в Пуща-Водицком лесу. Работы будут включать расчистку водоема, очистку дна от ила и устройство соединительных протоков.
В Киеве коммунальное предприятие "Плесо" подписало договор на выполнение работ по восстановлению озера Синее, что на южной окраине Пуща-Водицкого леса. Об этом сообщили в КГГА, передает УНН.
Детали
Отмечается, что в понедельник "Плесо" завершило процесс тендерного отбора подрядной организации и подписало договор на выполнение работ по восстановлению озера.
В ближайшее время подрядная организация вместе с нашими специалистами разработает и представит громаде проект выполнения работ. По его результатам обсудят основные алгоритмы дальнейших действий, которые будут выполняться при восстановлении озера
По его словам, основные работы будут включать расчистку водоема, очистку от ила дна озера, устройство соединительных протоков. Он подчеркнул, что первым этапом выполнят работы по ревитализации водоема, а именно расчистка и восстановление озера, что позволит вернуть жизнь водоема.
Дополнение
Отмечается, что предыдущие попытки определения подрядчика через процедуру открытых торгов, которые проводились пять раз, не дали результата по разным причинам. В частности, это произошло из-за несоответствия представленных документов и превышения бюджетных лимитов предложениями участников.
Київводоканал скидатиме артезіанську воду у висохле озеро Синє7 августа 2024, 13:09 • 26768 просмотров