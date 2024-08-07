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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киевводоканал будет сбрасывать артезианскую воду в высохшее озеро Синее

Киевводоканал будет сбрасывать артезианскую воду в высохшее озеро Синее

Киев  •  УНН

7 августа 2024, 13:09  •  7110 просмотра

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В августе Киевводоканал будет проводить плановую промывку резервуаров на станции "Виноградарь-1". Чистая артезианская вода будет сбрасываться в высохшее озеро Синее, что является безопасным для окружающей среды.

В столице в августе пройдут плановые работы на насосной станции "Виноградарь-1". Во время промывки резервуаров чистая артезианская вода будет сбрасываться в высохшее озеро Синее, что в Подольском районе Киева. Об этом сообщило КП "Плесо", передает УНН.

"По данным ПАО "АК "Киевводоканал", согласно годовому графику, на насосной водопроводной станции "Виноградарь-1" будет проводиться промывка резервуаров чистой воды", - говорится в сообщении "Плесо".

Работы будут проводиться с 7 по 14 августа включительно.

Во время них, как сообщается, будет осуществлен сброс чистой артезианской воды в озеро Синее.

В "Плесо" указали, что артезианская вода проходит через естественные фильтры земли, поэтому является чистой и безопасной для окружающей среды.

Так указали, что артезианская вода, которая будет сбрасываться в озеро, не содержит вредных примесей и соответствует всем санитарным нормам.

Кроме того, промывка резервуаров чистой воды, как сообщается, является стандартной процедурой, которая позволяет обеспечивать надлежащее функционирование насосной станции и поддержание качества водоснабжения. Сброс воды является частью этой процедуры.

В КП "Плесо" напомнили, что пять раз объявляли о проведении процедуры открытых торгов (тендера) по реализации мероприятий по расчистке водоема. Однако каждый раз тендер был отменен или из-за неспособности участников качественно подготовить документы, или из-за подачи предложений, превышающих установленный лимит финансирования.

В "Плесо" заверили, что будут продолжать работать над реализацией проекта по восстановлению озера Синее и в ближайшее время объявят новый тендер.

У Києві чоловік під час прогулянки виявив мінометну міну7 августа 2024, 12:20 • 15122 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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